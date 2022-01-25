Новый резидент Арктической зоны РФ откроет в Кировске гостиницу для горнолыжников

В Мурманской области зарегистрирован новый резидент Арктической зоны РФ. Государственную поддержку получил индивидуальный предприниматель Александр Пекарь с проектом в сфере развития туризма.

Инвестор планирует провести реконструкцию здания на улице Ленинградской в Кировске и для горнолыжников по улице Ленинградской и открыть в нём гостиницу для горнолыжников. Инвестор планирует реализовать проект в первой половине 2026 года.

«Туристический поток растёт, мы уже вернулись к допандемийным показателям и планируем дальнейшее увеличение числа туристов, поэтому развитие инфраструктуры для региона очень актуально. Инвестиции в данный проект составят 111 миллионов рублей, будет создано 24 новых рабочих места», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всего в Мурманской области 114 резидентов АЗ РФ, которые инвестируют в проекты более 142,6 миллиарда рублей и создадут 4630 рабочих мест.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436208/#&gid=1&pid=1