Новый резидент Арктической зоны РФ построит в Мурманской области Арктический центр обработки данных

ООО «Кольский центр Ай Ти Консалтинга» построит в Мурманской области Арктический центр обработки данных. Проект будет реализован с государственной поддержкой – компания получила статус резидента Арктической зоны РФ.

Новый современный ЦОД будет построен для удовлетворения потребности в цифровизации отраслей народного хозяйства региона и повышения качества оказываемых сервисных услуг, формирования цифровой инфраструктуры развития логистической и транспортной системы АЗ РФ, системы государственного и муниципального управления, в том числе в рамках реализуемого национального проекта «Цифровая экономика», сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

«Инвестор вложит в проект 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Будет создано 36 новых рабочих мест для северян. Таким образом, всего в Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили 78 проектов на общую сумму инвестиций более 94,5 миллиарда», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.