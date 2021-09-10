Новый резидент АЗ РФ инвестирует в Мурманскую область более 2 миллиардов рублей

В Мурманской области зарегистрирован новый резидент Арктической зоны РФ. Набор преференций получило АО «Аврора Логистика» с проектом по созданию в Мурманске комплексной базы обеспечения для обслуживания шельфовых Арктических проектов.

Реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию береговой инфраструктуры Кольского залива, повышению надежности снабжения проектов разведки и добычи углеводородов на Арктическом шельфе, развитию транспортно-логистического потенциала и привлекательности размещения нефтесервисных и смежных производств.

«Это ещё один крупный проект, который будет реализован с государственной поддержкой. Инвестиции более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, будет создано 91 новое рабочее место. Руководство компании планирует реализовать проект до октября 2023 года и выйти на мощность 1 миллион тонн грузов», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всего от Мурманской области зарегистрировано 67 резидентов АЗ РФ, которые инвестируют в регион более 90 миллиардов рублей и создадут более 2400 рабочих мест.