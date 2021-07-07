Новый резидент АЗ РФ от Мурманской области построит 6 домов отдыха

Зарегистрирован пятьдесят второй резидент Арктической зоны РФ от Мурманской области. Им стал индивидуальный предприниматель Александр Нагорняк с проектом строительства шести домов для отдыха в областном центре.

Общая стоимость проекта составляет 4,8 миллиона рублей, будет создано 4 новых рабочих места. Согласно проекту, объекты планируется возвести до конца 2024 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, планируется, что дома для отдыха будут сдаваться в аренду жителям и гостям региона, а также для проведения региональными туроператорами тематических мероприятий и программ, в числе которых катание на снегоходах, арктическое сафари, ознакомительные программы по традициям Севера и гастрономический туризм.

К настоящему времени в Мурманской области особый статус от государства получили 52 компании, которые вложат в развитие региона 82,7 млрд рублей.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать документы на получение статуса резидента АЗ РФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России https://arctic-russia.ru/.