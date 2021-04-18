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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.21 09:00

Новый резидент АЗ РФ планирует организовать производство уличной мебели из вторсырья по инновационной технологии

В Мурманской области новый резидент Арктической зоны РФ откроет инновационное производство уличной мебели и стройматериалов из бывшего в употреблении пластика и песка. Реализовывать эко-продукцию индивидуальный предприниматель Виталий Матвеенко планирует через торговые сети и сотрудничество со строительными компаниями, участвующими в благоустройстве общественных пространств, товариществами собственников жилья.

«Предприятие будет работать по франшизе «Умная SREDA», под этим брендом сейчас работает сеть экозаводов. В основе производства лежит авторская технология изготовления полимерпесчаной смеси, из которой создаются крупногабаритные износостойкие изделия, малые архитектурные формы. В качестве сырья используется песок и выброшенный людьми пластик. Наш завод будет выпускать скамейки, урны, кашпо, беседки и другую мебель, а также стройматериалы и сувениры. Продаваться готовая продукция будет в строительных супермаркетах и специализированных магазинах, через оптовую сеть и на садовых рынках, продвигаться через интернет-рекламу. Будем работать с подрядными компаниями, занимающихся благоустройством придомовых и парковых территорий, ТСЖ и УК», – рассказал Виталий Матвеенко.

По подсчётам предпринимателя, на одну парковую скамью уходит порядка 5000 полиэтиленовых пакетов, из которых получается 40 кг мягкого вторичного пластика. Мощность цеха позволит ежемесячно перерабатывать около 5 тонн таких отходов в 150 новых полезных изделий.

«Это значит, что как минимум 5 тонн пластикового мусора каждый месяц не будут засорять природу. Еще один важный момент – безотходность производства: сломанные и бракованные детали возвращаются в цех, где повторно перерабатываются в новые предметы благоустройства. Цех работает только с безопасными для человека видами пластика – категории 2 и 4. Все изделия имеют сертификат соответствия требованиям экологической безопасности», – пояснил Виталий Матвеенко.

Инновационная технология позволяет готовым изделиям выглядеть неотличимо от деревянных, но обладать повышенной износостойкостью и способностью длительное время противостоять суровому и резко меняющемуся климату. Это доказывает опыт эксплуатации скамеек подобного производства в Сибири.

«Сейчас мы получаем сырьё из других регионов от компаний, занимающихся раздельным сбором и переработкой отходов. При поддержке администрации и правительства Мурманской области можно будет задуматься об организации дополнительных пунктов сбора пластика и о переходе к работе на местном сырьё», – отметил инвестор.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составят 1,1 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию цеха и закупку производственного оборудования. Работу на предприятии получат 10 человек. По словам Виталия Матвеенко, налоговые льготы и административные преференции, предусмотренные режимом АЗ РФ, помогут в ускоренном темпе окупить вложения и реинвестировать в расширение производства, активнее продвигать продукцию.

«Резиденты Арктической зоны Российской Федерации на пять лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и прибыль, в течение 10 лет им будут субсидироваться 75% страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС. Инвесторы имеют возможность получать земельные участки без торгов и разрешения на строительство в упрощенном порядке, пользоваться льготными кредитами и применять процедуру свободной таможенной зоны для беспошлинного ввоза оборудования и экспорта продукции. Кроме того, управляющая компания выполняет комплексное сопровождение каждого проекта и имеет право на защиту прав резидентов в суде», – заявил директор ООО «УК «Столица Арктики» (дочернее общество КРДВ) Александр Шутов.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 85 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 204,3 млрд рублей и трудоустроить 5917 человек. Стать резидентом АЗ РФ можно, подав заявку на портале «Arctic Russia».

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