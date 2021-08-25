Новый резидент АЗ РФ построит комплекс придорожного сервиса по дороге на Териберку

Зарегистрирован новый резидент Арктической зоны РФ от Мурманской области. Статус и преференции получило ООО «Т». Инвестиционный проект компании предусматривает строительство комплекса придорожного сервиса на развилке Териберка-Туманный.

Комплекс будет включать в себя АЗС с мини-маркетом, стоянку для автотранспорта с пунктом проката транспорта, мини-гостиницу с кафе, СТО с пунктом шиномонтажа. Инвестор планирует полностью реализовать проект к 2025 году.

«Ежегодный поток туристов в Териберку составляет порядка 40000 человек. Это в среднем 111 человек в день, не менее 40 автомобилей в сутки, также в последнее время набирает популярность внутренний туризм, эта цифра вырастет, поэтому развитие придорожной инфраструктуры в этом направлении сейчас в приоритете. Инвестиции в проект составят порядка 67 миллионов рублей. Будут также созданы новые рабочие места», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всего от Мурманской области зарегистрировано 65 резидентов АЗ РФ, которые инвестируют в регион более 88 миллиардов рублей и создадут 2321 рабочее место.

Узнать подробнее об условиях получения статуса резидента АЗ РФ можно на официальном сайте https://arctic-russia.ru/.