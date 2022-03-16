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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.22 11:30

Новый резидент АЗ РФ построит мини-отель в Хибинах к горнолыжному сезону 2022-2023

Сетевой апарт-отель под названием «Сокрома Гиперборея» построит в Мурманской области резидент Арктической зоны РФ – компания «Сокрома недвижимость» (принадлежит «Sokroma Hotels Group», г. Санкт-Петербург). Новый объект гостиничного сервиса уровня 3 звезды расположится в Кировске в историческом здании 1935 года и будет посвящён мифической северной стране Гиперборее. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект будет вложено 218 млн рублей, в ходе его реализации не менее 20 северян получат работу.

«В Мурманской области сегодня, действительно, активно развивается туризм, мы нацелены на увеличение туристического потока минимум в 2 раза, а для этого нам нужно совершенствовать инфраструктуру, готовить уникальные предложения. Сегодня государственная поддержка очень актуальна, и наши предприниматели могут на нее опереться, что подтверждается цифрами – больше трети от общего числа резидентов Арктической зоны в Мурманской области реализуют проекты в сфере туризма и гостеприимства», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Для размещения отеля на 45 студий со спальной зоной, небольшой гостиной, санузлом и мини-кухней со всем необходимым инвестор проведет реконструкцию двухэтажного здания, увеличив его площадь до 1408 кв. метров. Проектом предусмотрены спа-центр с хаммамом и сауной, детская комната, конференц-зал, ресторан с летней террасой и видом на горы. Для горнолыжников, которые приедут покорять вершины Хибин и оценят близость отеля к трассам, предусмотрено отдельное помещение для сушки и хранения оборудования. «Сокрома Гиперборея» станет первым в городе отелем с максимальной доступностью к склонам. Также планируется благоустройство и организация ярмарочной деятельности на прилегающей территории.

«Строение, в котором разместится новый отель, датируется 1935 годом. Для местных жителей оно представляет определенную ценность, поэтому мы решили дать ему вторую жизнь, сохранив фасад. На сегодняшний день уже подготовлен проект с учетом требований при классификации гостиниц и варианты планировки с визуализацией и подбором необходимых материалов и меблировки. Все 38 отелей под брендом «Sokroma» отличаются друг от друга, в основу концепции гостиницы в Кировске легла легенда о мифической северной стране Гиперборее. Нам захотелось отразить уникальность и оригинальность российской Арктики, но и привнести нечто свое, новаторское. Этот замысел найдет свое отражение в стиле и атмосфере пространства – дизайнеры подошли творчески и нашли решения, как совместить мотивы древнегреческих мифов и славянских сказаний с современностью. Надеемся, что наш отель станет важным открытием в истории гостеприимства Мурманской области и гармонично впишется в концепцию туристско-рекреационного кластера «Хибины», который развивается на территории Кировско-Апатитского района», – рассказала генеральный директор ООО «Сокрома недвижимость» Дарья Ковалевская.

Гостиница рассчитана на одновременное размещение до 90 человек, в год число ее посетителей может достигать 6 тысяч. Вводить отель в эксплуатацию будут поэтапно, первых гостей здесь планируют принять уже в сезоне 2022-2023 года. К этому времени резидент АЗ РФ сформирует штат линейного персонала из числа местных жителей.

«Мы уже прорабатываем кадровые вопросы, взаимодействуем с центром развития в Апатитах, где есть отделение, которое специализируется в сфере туризма. Нам потребуются горничные, администраторы. Будем искать управляющего с опытом работы в гостиничном сервисе. А на первых порах для передачи опыта и знаний стандартов гостеприимства приедет команда из головной компании», – добавила руководитель проекта.

Директор департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова считает, что перспективы развития внутреннего туризма в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ играют особую роль, требуют комплексного подхода и совместных усилий бизнеса, власти и общественных организаций.

«Разрабатываются новые программы и механизмы: это и нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», и госпрограмма «Туристический кешбэк» по предоставлению субсидии путешественникам до 20% от стоимости поездки по России. По поручению Президента России Владимира Путина обсуждается возможность увеличения туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку. Кроме того, операторам, организующим туристические чартерные рейсы в регионы России, также доступны субсидии», – сообщила Мария Бадмацыренова.

Как сообщает региональное Министерство  развития Арктики и экономики, сфера туризма является одним из лидеров по количеству новых инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе и российской Арктике. Резиденты территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ создают более 250 турпроектов на общую сумму 189 млрд рублей.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день подписано 353 соглашения с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму 371,5 млрд рублей и трудоустроить более 15 тысяч человек. Процесс получения статуса резидента АЗ РФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале «Arctic Russia».

 

 

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