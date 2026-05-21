Новый резидент АЗРФ планирует построить в Мурманске цех по производству маломерных судов

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) — ООО «Кольская верфь» — в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приступит к реализации проекта судостроительного цеха общей площадью 1 500 квадратных метров. Ожидается, что строительство необходимой для верфи инфраструктуры начнётся в 2027 году после оформления земельного участка. В проект планируют вложить порядка 27 млн рублей. На берегу Кольского залива, вне портовой зоны, построят сборочный, отделочный и механический цеха. Для спуска судов на воду предполагается оборудование слипа, причальной стенки и гидротехнической инфраструктуры. Срок реализации проекта — до 2031 года.

«Рассчитываем занять свою нишу на рынке спортивных и прогулочных судов за счёт качественных, надёжных решений и изделий, — прокомментировал генеральный директор резидента АЗРФ - «Кольской верфи» - Сергей Шаповалов. — Мурманск обладает большим потенциалом как город с развитой морской и речной инфраструктурой. Надеемся, что здесь всегда будет стабильный спрос не только на нашу продукцию, но и на услуги судоремонта».

Предприниматель также отметил, что самый большой в мире льготный режим — Арктическая зона РФ — позволяет инженерным проектам и производствам, которые на начальном этапе требуют больших инвестиций и зачастую не могут сразу их вернуть, реализоваться.

«В этой связи 10 лет налоговых «каникул» в период активного строительства инфраструктуры под производство – шанс для создания действительно крупных проектов», — подытожил Сергей Шаповалов.

«Реализация судостроительных проектов, включая инициативы предприятий среднего бизнеса, играет существенную роль для долгосрочного развития Мурманской области. Такие проекты способствуют созданию новых квалифицированных рабочих мест, стимулируют развитие смежных отраслей и обеспечивают перспективы роста как для бизнеса, так и для жителей области», - отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Директор КРДВ Мурманск Александр Шутов отметил, что развитию морской и речной инфраструктуры способствует и создание новых производств, рассчитанных на выпуск небольших спортивных и прогулочных судов. Это позволит расширить линейку товаров, которые могут пользоваться внутренним и экспортным потенциалом. Льготы, предоставляемые резидентам АЗРФ, помогут реализовать успешные инвестпроекты в этой отрасли.

Александр Шутов сообщил, что в Мурманской области на сегодняшний день в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют 314 резидентов АЗРФ, из них 65 — успешно введены в работу. Резиденты, запустившие проекты, в целом вложили в экономику региона более 26,2 млрд руб. и создали почти 1,4 тысячи рабочих мест. Суммарный объём инвестиций резидентов АЗРФ в Мурманскую область превышает 371 млрд рублей.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Арктическая зона РФ — крупнейшая особая экономическая зона в мире. Внутри нее действуют налоговые льготы и административные преференции для резидентов: первые 10 лет — льготные ставки налогов на имущество организаций, землю, прибыль. Также 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для созданных новых рабочих мест. Одним из преимуществ ведения бизнеса в АЗРФ становится возможность применения режима свободной таможенной зоны, предоставление без торгов земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, другие преференции.