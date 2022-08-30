Новый резидент АЗРФ по Мурманской области предложит северянам хлебобулочные и кондитерские изделия

Новым резидентом Арктической зоны РФ стало ООО «Арктика хлеб». Кандалакшское предприятие по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планирует наладить производство и реализацию на территории Мурманской области хлебобулочных изделий, а также кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Компания «Арктика хлеб» стала 163 резидентом Арктической зоны РФ в Мурманской области. В рамках проекта планируется создать 48 новых рабочих мест. Размер инвестиций составит 7,06 млн рублей.

«Наиболее популярные отрасли, в которых реализуются проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области – это туризм, сфера услуг, транспорт и логистика, недвижимость. И нам важен каждый резидент, вне зависимости от масштабов реализуемого им проекта. Обеспечивать людей качественными продуктами, изготовленными по традиционным или оригинальным рецептам, миссия – не менее важная, безусловно заслуживающая поддержки государства», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Директор УК ТОР «Столица Арктики» Александр Шутов (дочернее общество КРДВ) добавил, что благодаря мерам господдержки, положенным резидентам АЗРФ, восстановится производство в Кандалакше с созданием новых рабочих мест для жителей региона.

«Также компания планирует в будущем открыть не менее 12 точек сбыта по Мурманской области. Это тоже будут дополнительные рабочие места, повышение привлекательности региона для работы и жизни. Кроме того, это проект уже действующего резидента АЗРФ, компания начала работу с помощью государства в Карелии, наладила там производство и решила масштабироваться на наш регион», – сообщил Александр Шутов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, резиденты АЗРФ в Мурманской области уже создали более 1,8 тыс. рабочих мест и инвестировали порядка 16,6 млрд рублей. Общий объем планируемых инвестиций – свыше 147 млрд рублей, планируется создание более 6 тыс. рабочих мест.