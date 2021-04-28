Новый резидент ТОР «Столица Арктики» обеспечит транспортировку и подъём тяжеловесных грузов

Для удовлетворения потребностей некоторых из уже действующих на территории опережающего развития «Столица Арктики» резидентов в услугах по подъёму и транспортировке в суровых климатических условиях тяжеловесных и крупногабаритных грузов статус резидента ТОР «Столица Арктики» был присвоен компании «Маммут Мурманск». Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано между инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

«Проектом предусмотрено технологическое и кадровое оснащение организации для обеспечения процессов модульного строительства и монтажа тяжеловесного оборудования, которое используется при строительстве инфраструктурных объектов на территории Мурманской области и на западном берегу Кольского залива, в сельском поселении Междуречье и рядом с селом Белокаменка, – пояснил генеральный директор ООО «Маммут Мурманск» Алексей Слабиков. – Наша компания способна произвести весь спектр необходимых работ по инженерному обеспечению, подъему, транспортировке, подгонке и трелевке тяжеловесных и крупногабаритных грузов в труднодоступных и удаленных локациях для полноценного развития Мурманского транспортного узла. Льготное налогообложение и преференции, которые мы получим как резидент ТОР, помогут нам добиться наилучших финансово-экономических результатов и снизить стоимость оказания услуг для подрядчиков».

По мнению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, специальные налоговые режимы дают возможность развиваться не только крупным, масштабным проектам, но и открывают новые горизонты для малого и среднего бизнеса, благодаря преференциям, которые действуют на всей территории Мурманской области.

«В прошлом году мы добились уникальных налоговых льгот и сразу получили мощный прирост инвестиций. На первоначальном этапе на ТОР «Столица Арктики» закрепились крупные промышленники. И теперь они привлекают обслуживающие компании-«спутники», которые оказывают им транспортные и логистические услуги. Самое главное, что при включении в ТОР эти небольшие проекты также будут пользоваться полным набором преференций, доступным крупному бизнесу. Это выгодно всем: и компаниям, и региону. Чем больше инвестиций, тем больше налоговых отчислений мы получим в бюджет и тем больше новых рабочих мест в регионе будет создано», – заявил Андрей Чибис.

В ближайшее время инвестор приступит к найму специалистов, имеющих нужный опыт и квалификацию для управления техникой, в целях подъема и транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Проектом предусмотрено приобретение самоприводных модульных транспортеров с дистанционным управлением и подъемных систем, которые способны перемещать металлические конструкции, применяемые в нефтегазовой отрасли или при строительстве мостов и других сложных инженерных сооружений. По информации руководителя проекта, будет создано значительное число новых рабочих мест, более 460 местных жителей получат возможность трудоустройства.

«Подобные услуги востребованы уже действующими якорными резидентами ТОР «Столица Арктики», среди которых компании «НОВАТЭК-Мурманск», Морской торговый порт «Лавна», Морской терминал «ТУЛОМА». В перспективе ООО «Маммут Мурманск» может рассчитывать на расширение клиентов за счет потенциальных инвесторов, которые могут появиться при условии расширения границ территории опережающего развития. В общей сложности сегодня восемь резидентов реализуют проекты на сумму более 95,5 млрд рублей, реализация которых позволит трудоустроить 4383 жителя региона», – отметил директор ООО «УК «Столица Арктики» (дочернее общество АО «КРДВ») Александр Шутов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, учредитель резидента ТОР – нидерландская компания «Mammoet», в России представленная ООО «Маммут Рус», ранее в рамках проекта «Ямал СПГ» уже доставил 142 модуля, а в прошлом году заключил контракт на оказание услуг по разгрузке, транспортировке и монтажу оборудования для проекта «Арктик СПГ 2». В рамках этого проекта в течение четырех лет будет перемещено 500 тыс. тонн оборудования на Гыданском полуострове и установлено 42 модуля на три основания гравитационного типа в Мурманске.