Новый резидент ТОР «Столица Арктики» откроет предприятие по монтажу и покраске модулей металлоконструкций и трубопроводов

ООО «Калькедон Арктик» – 9 резидент ТОР «Столица Арктики» – откроет предприятие, где будут выполнять работы по монтажу и покраске модулей металлоконструкций и трубопроводов. Компания, являющаяся подрядчиком «НОВАТЭКа», планирует создать на территории Мурманской области свыше 300 рабочих мест при выходе на проектную мощность.

«Радует, что в регионе динамично развиваются новые проекты и появляются новые резиденты ТОР. Кроме того, статус резидента Арктической зоны России получили ещё две компании. На нашей территории их уже 51», – сказал губернатор Андрей Чибис, поблагодарив коллег из корпорации развития Мурманской области, «УК «Столица Арктики» и правительства региона за системную работу по привлечению и сопровождению новых инвесторов.