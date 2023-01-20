Новый резидент ТОР «Столица Арктики» поможет увеличить объёмы перевозок СПГ по Севморпути

Компания «Арктическая перевалка» (учредитель – ПАО «НОВАТЭК»), реализующая проект морских перегрузочных комплексов (МПК) сжиженного природного газа в Мурманской области и на Камчатке, получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) компания планирует осуществить капитальные вложения свыше 2,4 млрд рублей и создать новые рабочие места в регионе.

Проект МПК предполагает доставку СПГ с арктических месторождений углеводородного сырья РФ на морские перегрузочные комплексы танкерами-газовозами ледового класса. Далее СПГ будет перегружаться в плавучие хранилища газа (ПХГ) для кратковременного хранения или методом «борт в борт» на конвенциональные суда.

Каждый комплекс (в Мурманской области и на Камчатке) будет иметь одно плавучее хранилище газа и две рейдовых якорных стоянки для операций «борт в борт», что позволит обеспечить ежегодную перевалку на каждом из них в объёме более 20 млн тонн.

Мурманский перегрузочный комплекс расположен в акватории губы Ура Баренцева моря. В рамках проекта также планируется размещение вспомогательного причала для стоянки судов портового флота с береговой инфраструктурой, включающей в себя административное здание для размещения государственных контрольных органов и пункт пропуска через государственную границу РФ. Объекты временного рейдового перегрузочного комплекса для перегрузки СПГ «борт в борт» расположены в акватории Кильдинского пролива.

«Наш проект позволит повысить эффективность логистики и конкурентоспособность на мировом рынке СПГ-проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, а также повысить потенциал грузооборота Северного морского пути и сократить плечо использования танкеров-газовозов усиленного ледового класса с более высокой стоимостью фрахта, снизив себестоимость доставки СПГ для потребителей», – рассказал генеральный директор ООО «Арктическая перевалка» Юрий Сафьянов.

Реализация инвестиционного проекта морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа, которые станут неотъемлемой частью логистической схемы действующих и перспективных СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК», идёт ускоренными темпами.

На сегодняшний день в рамках проекта в Мурманской области выполнены проектно-изыскательные работы, разработана проектная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз, завершено строительство гидротехнических сооружений, конструктивной части административного здания, где ведутся внутренние отделочные работы. В акватории Кильдинского пролива построены и введены в эксплуатацию 2 рейдовых места для перегрузки СПГ по схеме «борт в борт» и приобретено оборудование для осуществления таких операций.

Напомним, согласно Указу Президента России, к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути должен быть увеличен до 80 млн тонн в год. Кроме того, МПК СПГ включен в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённого распоряжением правительства Российской Федерации.

«Сегодня на территории единственной арктической ТОР – «Столица Арктики» – при помощи мер господдержки создается современная техническая база СПГ-технологий в России. Резиденты реализуют мощные инвестиционные проекты, направленные на обеспечение производства, хранения и отгрузки СПГ непосредственно с терминала в танкер для дальнейшей транспортировки СПГ по Северному морскому пути в пункты назначения. Все они будут способствовать развитию производственного потенциала Мурманской области и усилению экспортных позиций нашей страны. В регионе растет количество новых рабочих мест в области инженерных разработок и производства, а инвесторы, в свою очередь, получают льготы по налогам, в том числе на прибыль и по страховым взносам», – рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

«Реализация проекта имеет значимый социальный эффект для Мурманской области. В рамках заключенного соглашения объём налоговых поступлений составит не менее 5418 млн рублей, из них в региональный бюджет – 510 млн рублей. Благодаря реализации проекта улучшится инфраструктура. Так, на территории области планируется строительство автоматического радиотехнического поста для обеспечения радиорелейной связи, установка навигационного оборудования. Также будет организован участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ. Кроме того, реализация проекта предполагает создание новых рабочих мест в Мурманской области. Особо следует подчеркнуть, что основную часть требуемых для функционирования перегрузочного комплекса профессий составляют экипажи судов, механики, слесари, диспетчеры, то есть те профессии, которые широко представлены на рынке труда Мурманской области», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным КРДВ Мурманск, 9 резидентов реализуют проекты на сумму более 164, млрд рублей, из них 91,8 млрд рублей уже вложено в экономику региона, на новых предприятиях получили работу 2,4 тысячи человек.