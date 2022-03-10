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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.22 10:00

Новый резидент ТОР «Столица Арктики» построит на западном берегу Кольского залива комплекс перегрузки угля

Универсальный порт «Лавна» в Мурманской области и железнодорожные подходы к нему будут построены согласно расчётным срокам и показателям. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Морской торговый порт «Лавна» подписали соглашение об инвестиционной деятельности на ТОР «Столица Арктики». С применением мер господдержки будут построены объекты порта и железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. Проект входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Лавна» - ключевой проект для реализации Мурманского транспортного узла. Его важность имеет не только региональное, но и всероссийское значение для развития транспортной системы. Безусловно, для Мурманской области получение дополнительных налогов, которые направим на важнейшие социальные сферы, и более 500 рабочих мест для северян, является ещё одной точкой роста всего региона», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Строительство морского торгового порта «Лавна» в Мурманской области находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В начальной стадии проекта предусмотрено строительство угольного перегрузочного комплекса, железнодорожной линии необщего пользования от станции «Лавна» протяженностью 2,3 км, причального фронта 680 метров, а также дноуглубление подходов к комплексу перегрузки угля. Производственная мощность угольного терминала - 18 млн тонн угля в год.

Объём частных вложений в реализацию знакового для Мурманской области проекта превысит 60 млрд рублей. Средства пойдут на проектно-изыскательские работы, новое строительство, реконструкцию, приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря.

По оценке экспертов, МТП «Лавна» обладает лучшими характеристиками с точки зрения операционной эффективности и транспортной доступности по сравнению с другими портами Арктического, Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов.

«Включение «Лавны» в число резидентов ТОР «Столица Арктики» подтверждает важность проекта для всей экономики региона. Три основных преимущества «Лавны» – это глубоководный порт, незамерзающий, с прямым выходом к нейтральным водам. По нашим оценкам, порт может быть задействован в перевозках по Северному морскому пути, откроет новые рынки экспортных поставок в страны АТР. Кроме того, важно отметить, что 17 февраля правительство РФ приняло распоряжение, благодаря которому сроки реализации концессионного соглашения синхронизированы с дорожной картой развития Мурманского транспортного узла», – заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

По мере строительства инвестор приступит к найму специалистов, имеющих нужный опыт и квалификацию для управления техникой. Выход на операционную стадию морского торгового порта «Лавна» рассчитан на создание 545 рабочих мест, которые будут предоставлены, в первую очередь, жителям Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, территория опережающего развития «Столица Арктики» учитывает Стратегию социально-экономического развития Мурманской области, согласно которой приоритетными отраслями для развития в регионе являются: горнодобывающая отрасль, транспорт и логистика, рыбопромышленный комплекс, туризм. Правительством Мурманской области в полном объеме приняты законодательные акты по предоставлению резидентам ТОР налоговых преференций, в том числе 0% налога на землю в течение 3 лет. Такие же решения приняты муниципалитетами Кольского района.

«Комплекс мер господдержки для резидентов особой экономической зоны – ТОР «Столица Арктики» - делает Мурманскую область привлекательной для инвесторов. Позволяет привлекать бизнес, который заинтересован в создании флагманских проектов, как порт «Лавна». Это создание новых предприятий, возможности для трудоустройства северян и улучшение качества жизни в арктических регионах. Сегодня на ТОР «Столица Арктики» инвестиционную деятельность ведут 8 резидентов с проектами на сумму более 162,2 млрд рублей, из них 91,8 млрд рублей уже вложено в экономику региона, 2384 человека получили работу на новых предприятиях», - резюмировал и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442185/#&gid=1&pid=1

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