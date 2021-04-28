Новый резидент ТОР «Столица Арктики» создаст центр компетенций для строительства завода СПГ

Компания «Арктик Энерджис» в статусе резидента ТОР «Столица Арктики» займётся развитием компетенций инжиниринга, управления строительством и монтажом технологических модулей, а также пусконаладочными работами на проекте «Арктик СПГ 2» на базе мощностей первого резидента ТОР «Столица Арктики» – «НОВАТЭК-Мурманск».

«Компания «Арктик Энерджис», ключевые сотрудники которой более 20 лет работали на крупных российских и зарубежных проектах в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, будет выполнять работы по инжинирингу, управлению проектом и надзору за строительством и интеграцией технологических модулей, контролем пусконаладочных работ технологических линий завода СПГ на основаниях гравитационного типа», – сообщила генеральный директор ООО «Арктик Энерджис» Наталия Семёнова.

Для этих целей будет нанято около 700 специалистов с высокой квалификацией.

«Ещё одна компания-спутник «НОВАТЭКа» присоединилась к числу резидентов ТОР. На прошлой неделе обсуждали с Леонидом Михельсоном выход на новый уровень развития проекта по строительству ЦСКМС на западном берегу Кольского залива. С запуском цехов по строительству модулей, соответственно, возрастает потребность в профессиональных кадрах», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Статус резидента ТОР «Столица Арктики» позволит компании работать более эффективно.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодня статус резидента ТОР «Столица Арктики» присвоен 8 предприятиям (включая «Арктик Энерджис»). Общий объем инвестиций по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составляет более 95,5 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 4383 рабочих места.