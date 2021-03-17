Новый рубеж контроля выполнения ПДД появился в Росляково

В Мурманской области ведётся масштабная работа для повышения безопасности на дорогах, в том числе устанавливаются камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это позволит достичь показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

С начала 2021 года камерами фотовидеоконтроля скорости было зафиксировано более 17 тысяч нарушений на дорогах региона.

На этой неделе новый комплекс появился в районе Росляково, на 7 километре Североморского шоссе.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, как показывает статистика, именно в весенний период увеличивается количество нарушений ПДД водителями. Для примера, в марте 2020 года было зафиксировано 37278 нарушений.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах и не допускать нарушений ПДД.

Работа по установке дополнительных камер контроля скорости будет продолжена.