Новый сезон «Арктического диалога» в МАУ открыл первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев

В Мурманском арктическом университете состоялась встреча первого заместителя министра просвещения РФ и преподавателя Тимирязевской академии Александра Бугаева с молодёжью региона. Мероприятие организовано в рамках ставшего традиционным губернаторского проекта «Арктический диалог».

Открытое общение с молодыми северянами высокий гость начал с приветственного слова, поблагодарил всех собравшихся в конгресс-центре МАУ и рассказал о своей любви к Заполярью.

Вопросы молодёжи касались различных тем, включая работу, семью, отдых и многое другое.

Живой диалог быстро перешёл на профессиональные рельсы. Так, молодые люди предложили высказать мнение о том, быть или не быть ЕГЭ, предложили ввести в школе новый предмет «Основы предпринимательства», увеличить количество часов на естественно-технические предметы в школе.

«Убеждён в том, что российская система общего образования – одна из лучших в мире. Она прививает вкус к учёбе и самый ценный навык – умение учиться», – сказал Александр Бугаев, образно сравнив жизнь с красивой птицей, крыльями которой являются семья и школа, и пожелал мурманской молодёжи успехов, терпения и быть верными своей цели.

Напомним, проект «Арктический диалог» создан по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в молодёжной среде. Благодаря проекту, молодые люди могут свободно пообщаться с известными людьми из разных сфер деятельности.

Это отличный шанс узнать много нового, расширить свой кругозор, зарядиться положительной энергией и, возможно, определиться с выбором будущей профессии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гостями проекта «Арктический диалог» в разное время были губернатор Мурманской области Андрей Чибис, тележурналист Андрей Малахов, помощник Президента России Максим Орешкин, государственный деятель и профессор ВШЭ Кирилл Андросов и другие интересные собеседники.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/