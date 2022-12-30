Новый сезон для рыбаков начнётся без сбоев, Росрыболовство выпустило все необходимые нормативные акты

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подвёл предварительные итоги года и обозначил задачи на 2023 года на традиционном предновогоднем видео-брифинге с представителями СМИ и на заключительном оперативном совещании в Росрыболовстве.

Илья Шестаков констатировал ожидаемую динамику по общему объёму вылова водных биоресурсов: по оперативным данным, к 26 декабря добыто более 4,8 млн тонн, некоторое снижение связано с лососевой путиной на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

По предварительным данным за три квартала, отмечается рост в товарной аквакультуре — произведено более 277 тысяч тонн, что на 1,3% выше уровня прошлого года. Поскольку основную часть продукции рыбоводы получают в IV квартале, по итогам года ожидается более ощутимый рост.

Глава Росрыболовства отметил, что несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию экспорт российской рыбной продукции, по данным ФТС России за январь-октябрь 2022 года, вырос на 7% — до 1,8 млн тонн. В денежном выражении экспорт составил $4,9 млрд, что на 10% ниже уровня соответствующего периода 2021 года. Вместе с тем, очень важно, что одной из основных статей экспорта рыбной продукции становится филе и прочее мясо рыбы (включая фарш). Поставки филе выросли на 42% - до 190,6 тысячи тонн. Основными странами для поставок российской продукции, несмотря на санкции и ограничения, в 2022 году остаются Республика Корея, Китай, Нидерланды, Беларусь, Нигерия и Япония.

В новых реалиях также рассматриваются такие альтернативные рынки экспортного сбыта как Нигерия, Республика Гана, Египет, Бразилия. Также перспективными являются рынки сбыта Кот-д`Ивуар и ЮАР, по некоторым видам продукции: Катар и Саудовская Аравия.

«Одна из первых важных тем — это принятие закона о втором этапе инвестиционных квот. Мне кажется, что после длительного обсуждения удалось найти компромисс. Действительно, с точки зрения развития отрасли этот закон очень важен, именно с точки зрения развития инвестиционного потенциала», — сказал Илья Шестаков.

В связи с этим основная задача 2023 года, по словам руководителя Росрыболовства, — оперативно принять все подзаконные нормативно-правовые акты.

«Самое важное, кончено же, продолжить строительство рыбопромысловых судов, и перерабатывающих заводов, с тем чтобы положительная динамика оставалась на достаточно длительный период времени. В целом, мы понимаем, что закладываем инвестиционную программу до 2030 года. Плюс, будем предлагать добавить в перечень инвестиционных объектов, связанных с инфраструктурой морских рыбных портов, чтобы мы смогли расширить это «узкое место» в рыбной логистике», — сказал Илья Шестаков.

Ещё одно важное изменение уходящего года — это поправки в Налоговый кодекс в части ставок сбора за пользование водными биоресурсами: по некоторым объектам промысла они значительно выросли, при этом предусмотрены вычеты для стимулирования производства глубокой переработки уловов при поставках и на внутренний рынок, и на экспорт. В связи с этим стоит задача по подготовке необходимой нормативной базы и её отработке на практике, так как именно Росрыболовство занимается администрированием процессов, связанных с определением компаний, которые подпадают под налоговые льготы.

Как отметил глава Росрыболовства, следующий год будет посвящён новому законопроекту о перезакреплении и распределении рыболовных участков для промысла анадромных видов рыб, в первую очередь лососевых (о предоставлении права на заключение договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб). Создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься определением критериев добросовестный/недобросовестный пользователь, перечня требований и социальных обязательств для пользователей участков. Дело в том, что сроки закрепления большинства участков истекают в 2027-2028 годах.

Важным направлением работы в 2023 году будет продолжение ресурсных исследований.

«Хотя и на следующий год, в связи с переходом финансирования в Министерство науки, на проведение ресурсных исследований выделено меньше средств, но в целом, надеемся, что их будет достаточно для того, чтобы выполнить нашу основную задачу – это провести все экспедиции для определения общих допустимых уловов на 2024 год. И, конечно, важно продолжение строительства НИСов», — отметил Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства ответил на вопросы журналистов о подготовке к промыслу в 2023 году, отметив, что новый сезон начнётся без сбоев, ведомство выпустило все необходимые нормативные акты, территориальные управления начали приём документов от рыбаков для выдачи разрешений на добычу. В этом году заявки можно подавать в том числе через портал «Госуслуги».

«Необходимо организовать работу так, чтобы рыбакам было удобно, чтобы нареканий с точки зрения выдачи разрешений в праздничные дни не было. Кроме выдачи разрешений есть и рыбоохранные мероприятия. Надеюсь, что все теруправления находятся в боевой готовности: все отработано и будет под контролем. Хочу всех поблагодарить за работу в 2022 году, он был непростым. В 2023 стоит много задач, связанных и с нормативно-правовой базой, с организацией работы на местах. Но самое главное, чтобы в 2023 году были мир, спокойствие и счастье», — сказал Илья Шестаков.

Что касается подготовки нормативной базы для реализации закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, то основная часть документов подготовлена в соответствии с «дорожной картой».

Илья Шестаков также рассказал о намерениях по организации рыбной биржи, отказе от запрета на экспорт лососевой икры, о ходе строительства судов рыбопромыслового флота, обеспечении внутреннего рынка рыбной продукцией, о планируемых мерах поддержки рыбоводов и работе с ассоциациями и ритейлом по популяризации рыбы для роста её потребления.

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239635%2Falbum-198760157_00%2Frev