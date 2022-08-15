Новый сезон проекта Единого волонтёрского центра для жительниц ЗАТО стартует в Заполярном

Первый этап проекта «Творческая осень» пройдёт 17 сентября в Заполярном, об этом сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«Творческая осень» – социальный проект единого волонтёрского центра для женщин, проживающих в ЗАТО Мурманской области. Проект объединяет мастеров и спикеров, готовых делиться своими знаниями и навыками на добровольческих началах, а также участниц из военных городов, ищущих пространство для творческой реализации. На площадках «Творческой осени» одновременно проходит множество лекций и мастер-классов, где девушки могут найти новое увлечение, применить нестандартные идеи в бизнесе и в жизни.

В 2021 году проект охватил более 1500 участниц, проживающих в Полярном и Заозерске. Планируется, что в этом году «Творческая осень» состоится в трёх военных городах и посёлках региона.

«Нам в команду снова нужны креативные и творческие люди, мастерицы, преподаватели и все-все, кто готов делиться своими творческими навыками, знаниями об искусстве и культуре с другими. Приглашаем провести творческие мастер-классы и лекции как опытных преподавателей, так и тех, кто только мечтает попробовать себя в этой роли. Обещаем благодарную публику и интересный опыт интеллектуального волонтерства», – сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики, чтобы принять участие в проекте в качестве преподавателя, необходимо заполнить анкету.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/