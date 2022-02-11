Новый состав Общественной палаты Мурманской области начал свою работу
На первом заседании седьмого состава Общественной палаты региона главным вопросом стал выбор председателя. Общественники единогласно проголосовали за Наталью Рашеву, которая ранее уже возглавляла палату. Заместителями председателя избраны Юлия Величко и Андрей Петров.
В заседании принял участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, который выступил с приветственным словом. Он отметил, что Общественная палата была и остаётся не формальной структурой, а действенным живым инструментом взаимодействия общества и власти:
- Уверен, что все вместе реализуем планы по развитию нашего северного региона. Впереди немало ключевых задач – развитие здравоохранения, реформа органов местного самоуправления, благоустройство территории, жилищное строительство. Представители общественных организаций, как никто, знают запросы общества, первоочередные направления работы, а значит, с их помощью, с опорой на людей, на традиционные ценности власть может верно расставить приоритеты. Парламентариям важно мнение общественности при принятии законопроектов, в том числе, главного финансового закона области. Задачи нам ставит сама жизнь. Мы всегда рады видеть представителей Общественной палаты в стенах областной Думы и готовы активно участвовать в совместных мероприятиях и обсуждениях.
Напомним, в декабре прошлого года Мурманской областной Думой были избраны семь членов Общественной палаты, ещё семь представителей общественности назначил губернатор области, остальные семь человек избраны членами Общественной палаты, утверждёнными главой региона и избранными региональным парламентом. В состав палаты вошли 12 новых членов, остальные работали здесь ранее.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22792/