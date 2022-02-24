Новый современный фронтальный погрузчик «Volvo L220H» введен в эксплуатацию в ООО «Мурманский балкерный терминал»

Он стал восьмой единицей в линейке данной техники терминала. Погрузчик предназначен для работы с навалочными грузами, прежде всего, с железорудным концентратом при осуществлении складских операций.

«Обновление парка техники предприятия – это часть успешно реализуемой в ООО «МБТ» программы модернизации. Наша цель – надежное обеспечение решения производственных задач с учётом экологических требований», - отметил заместитель исполнительного директора, руководитель производственной службы ООО «МБТ» Константин Огрин.

Как сказал представитель предприятия, ввод в эксплуатацию новой единицы техники повысит коэффициент технической готовности эксплуатируемой перегрузочной техники. Ранее поступавшие аналогичные машины хорошо зарекомендовали себя в условиях работы на Севере. Они полностью соответствуют требованиям производственной и экологической безопасности. В частности, «Volvo L220H» оснащён автоматической системой пожаротушения и тепловизионным комплексом – инновационным устройством, которое предусмотрено для повышения точности и безопасности перемещения в процессе осуществления грузовых и транспортных операций в ограниченном пространстве. Погрузчик оборудован эргономичной кабиной, в которой есть автоматический климат-контроль, обеспечен большой обзор во время проведения грузовых операций, в том числе, с использованием видеокамеры высокого расширения.

Фото: АО «ММТП».