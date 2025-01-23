Новый современный компьютерный томограф введён в эксплуатацию в Ковдоре

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить» приобретён и введён в эксплуатацию новый современный компьютерный томограф c инжектором для проведения исследований с использованием контрастных материалов в Ковдорскую больницу – филиал Мончегорской ЦРБ.

На эти цели из областного бюджета выделено 16,7 млн рублей.

В настоящее время с учётом необходимости обязательного выполнения клинических рекомендаций компьютерная томография является стандартом обследования при многих острых и плановых состояниях, в том числе при острых нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых травмах, онкологических заболеваниях. При значительном расстоянии порядка 165 км между Ковдорским филиалом и ближайшим КТ, расположенном в Мончегорске, в ряде случаев данный вид исследований являлся труднодоступным для жителей Ковдорского округа.

Современные технологии позволят сократить сроки выполнения исследований для пациентов, улучшить качество проводимых исследований, а также снизить нагрузку на медицинские шаттлы Ковдор – Мончегорск и Ковдор – Мурманск, и соответственно увеличить количество мест для направления пациентов на другие виды необходимых исследований и консультаций.

В настоящее время персонал больницы проходит обучение по работе с новым оборудованием. Приём пациентов будет организован с середины февраля, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/