В рамках мероприятий регионального проекта «На Севере — малыш» в начале лета 2025 года планируется капитальный ремонт женской консультации Перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ.

В ходе работ будет произведён ремонт всех помещений женской консультации, ремонт вентиляции, закупка нового медицинского оборудования и медицинской мебели. На период ремонта женская консультация продолжит оказывать медицинскую помощь населению, в том числе беременным женщинам.

Для организации медицинской помощи будут задействованы другие подразделения Перинатального центра, в частности медико-генетический отдел, в котором будут размещены кабинеты акушера-гинеколога, кабинет УЗИ, процедурный кабинет.

В начале июня 2025 года на период переезда женской консультации в медико-генетический отдел, оказание медицинской помощи будет приостановлено на 3-4 дня, с организацией кабинета неотложной помощи в приёмном отделении Перинатального центра. Все пациентки будут заблаговременно предупреждены. Администрация Перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ приложит все усилия для обеспечения удобства наших пациентов в период ремонта женской консультации. Для удобства пациентов, на период ремонта пациенты могут получать медицинскую помощь в других женских консультациях города Мурманска, для этого необходимо временно прикрепиться к другой женской консультации, позвонив по номеру Единого контакт центра Министерства здравоохранения Мурманской области 56-81-86.

Новый, современный, удобный «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» планирует открыть свои двери в сентябре-октябре 2025 года. В Центре будет реализован удобный режим работы, мультидисциплинарный подход в режиме «одного окна», преемственность амбулаторного и стационарного звена.

Также будут организованы новые направления деятельности, такие как кабинет медико-социальной поддержки беременных и семей с детьми, кабинет репродуктивного здоровья и другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/