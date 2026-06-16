По инициативе региональных депутатов, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут освобождены от оплаты транспортного налогаНесмотря на непростые погодные условия: состоялись соревнования по парусному спорту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.26 15:00

Новый стандарт единого расписания поможет обеспечить северян более оперативной записью к врачу

Новый стандарт единого расписания, внедряемый по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, должен исключить ситуации, при которых пациентам приходится «ловить» свободные номерки, и сделать посещение амбулаторно-поликлинических учреждений максимально комфортным для всех категорий граждан.

Специалисты Министерства здравоохранения Мурманской области проанализировали работу первичного звена здравоохранения. С помощью регионального сервиса управления записью было исследовано свыше 500 тысяч выданных номерков и выявил недостатки: 25% составили неявки пациентов, а ещё 172 тысячи слотов (35%) остались свободными. 

«При анализе доступности мы выявили ряд системных проблем: номерки выкладывались только утром, вечером и в субботу приёмов практически не было, а доля неявок достигала 25%. Мы это исправили. По сути, новый стандарт единого расписания уже заработал: 50% медицинских слотов ежедневно публикуется в 8.00, а оставшиеся 50% талонов появляются в системе случайным образом с 12.00 до 13.00. Это исключает пиковые нагрузки при записи. Кроме того, для работающего населения выделено не менее 15% слотов в вечернее время (с 14.00 до 20.00), а также организованы рабочие субботы», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на еженедельном оперативном совещании.

Для информирования пациентов во всех поликлиниках размещены QR-коды для прямой записи, а операторы колл-центров и администраторы регистратур теперь обязаны информировать каждого пациента о наличии свободных номерков в вечерние часы и выходные дни.

Помимо этого, Министерство здравоохранения Мурманской области реализует комплекс мер по снижению административной нагрузки на медицинский персонал. Дистанционная выдача 13 видов медицинских справок избавила заполярных врачей от оформления более 2,5 тысячи бумажных документов. Также за счёт изменения правил для комиссий ПМПК удалось на 60% сократить нагрузку на детских неврологов в Мурманске, что позволило высвободить время для профильного лечения более 1200 детей.

Для решения проблемы доступности медицинской помощи в отдалённых населенных пунктов был пересмотрен график движения «Поездов здоровья». В результате количество выездов областных врачебных бригад увеличилось в 6 раз – с 4 до 25 выездов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В ближайшее время профильное ведомство обещает опубликовать удобное расписание. 

Также был смещён фокус на проактивную профилактику, включающую адресный вызов пациентов, не посещавших врача два года и более. Охват взрослого населения диспансеризацией вырос с 26% до 29%, показатель углубленной диспансеризации увеличился практически вдвое – с 35% до 71%, а проверка репродуктивного здоровья охватила 42% граждан против 23% в прошлом году.

Напомним, записаться к врачу в регионе можно:

на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги»; 

по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80;

при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике;

через мессенджер «MAX»: max.ru/mur_zdrav51_bot.

Кроме того, в регионе работают:

мобильный «личный кабинет» пациента Мурманской области. Ваша медкарта прямо в телефоне. Дневник здоровья и анкетирование можно заполнить по ссылке: max.ru/mur_mlk51_bot;

цифровой помощник Мурманского областного медицинского центра с функцией записи и на диспансеризацию: max.ru/momc_murmansk_bot

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:05«Королева». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Чиновники и топ-менеджеры или футболисты и блогеры: мужчины и женщины расходятся в выборе переоцененных профессии-PRO Валюту (16+)Курс американского доллара повышается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании под контролем: на оперативном совещании озвучили первые результаты превентивных рейдов в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять