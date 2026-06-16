Новый стандарт единого расписания поможет обеспечить северян более оперативной записью к врачу

Новый стандарт единого расписания, внедряемый по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, должен исключить ситуации, при которых пациентам приходится «ловить» свободные номерки, и сделать посещение амбулаторно-поликлинических учреждений максимально комфортным для всех категорий граждан.

Специалисты Министерства здравоохранения Мурманской области проанализировали работу первичного звена здравоохранения. С помощью регионального сервиса управления записью было исследовано свыше 500 тысяч выданных номерков и выявил недостатки: 25% составили неявки пациентов, а ещё 172 тысячи слотов (35%) остались свободными.

«При анализе доступности мы выявили ряд системных проблем: номерки выкладывались только утром, вечером и в субботу приёмов практически не было, а доля неявок достигала 25%. Мы это исправили. По сути, новый стандарт единого расписания уже заработал: 50% медицинских слотов ежедневно публикуется в 8.00, а оставшиеся 50% талонов появляются в системе случайным образом с 12.00 до 13.00. Это исключает пиковые нагрузки при записи. Кроме того, для работающего населения выделено не менее 15% слотов в вечернее время (с 14.00 до 20.00), а также организованы рабочие субботы», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на еженедельном оперативном совещании.

Для информирования пациентов во всех поликлиниках размещены QR-коды для прямой записи, а операторы колл-центров и администраторы регистратур теперь обязаны информировать каждого пациента о наличии свободных номерков в вечерние часы и выходные дни.

Помимо этого, Министерство здравоохранения Мурманской области реализует комплекс мер по снижению административной нагрузки на медицинский персонал. Дистанционная выдача 13 видов медицинских справок избавила заполярных врачей от оформления более 2,5 тысячи бумажных документов. Также за счёт изменения правил для комиссий ПМПК удалось на 60% сократить нагрузку на детских неврологов в Мурманске, что позволило высвободить время для профильного лечения более 1200 детей.

Для решения проблемы доступности медицинской помощи в отдалённых населенных пунктов был пересмотрен график движения «Поездов здоровья». В результате количество выездов областных врачебных бригад увеличилось в 6 раз – с 4 до 25 выездов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В ближайшее время профильное ведомство обещает опубликовать удобное расписание.

Также был смещён фокус на проактивную профилактику, включающую адресный вызов пациентов, не посещавших врача два года и более. Охват взрослого населения диспансеризацией вырос с 26% до 29%, показатель углубленной диспансеризации увеличился практически вдвое – с 35% до 71%, а проверка репродуктивного здоровья охватила 42% граждан против 23% в прошлом году.

Напомним, записаться к врачу в регионе можно:

на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги»;

по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80;

при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике;

через мессенджер «MAX»: max.ru/mur_zdrav51_bot.

Кроме того, в регионе работают:

мобильный «личный кабинет» пациента Мурманской области. Ваша медкарта прямо в телефоне. Дневник здоровья и анкетирование можно заполнить по ссылке: max.ru/mur_mlk51_bot;

цифровой помощник Мурманского областного медицинского центра с функцией записи и на диспансеризацию: max.ru/momc_murmansk_bot

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/