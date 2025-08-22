Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»

В октябре 2025 года стартует новый уникальный туристический маршрут «К северному сиянию», который соединит столицу России с самыми живописными городами Русского Севера. Круизный поезд проследует по маршруту: Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва. Дата отправления первого рейса запланирована на 31 октября текущего года, а продолжительность путешествия составит 5 дней и 4 ночи.

Этот тур станет возможностью для ценителей природы, истории и уникальных впечатлений познакомиться с могучей и величественной красотой северных регионов России в самый благоприятный период для наблюдения за северным сиянием.

«Русский Север сегодня устойчиво вошёл в список мест, обязательных к посещению для любого путешественника, желающего по-настоящему узнать Россию. Мурманская область — это край суровой, но невероятно щедрой на эмоции природы, богатой истории и гостеприимных людей. Запуск такого комфортного маршрута — это прекрасный шанс открыть для себя Мурманскую область и наши города-соседи за одну поездку», — отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения Комитета по туризму Мурманской области.

При покупке железнодорожного билета на поезд на официальном сайте ОАО «РЖД» (rzd.ru) или в железнодорожных кассах АО «ФПК» пассажирам будет доступна опция приобретения комплексного экскурсионного тура. В пакет входят: разработанная программа с профессиональными гидами в каждом городе следования (Петрозаводск, Мурманск, Беломорск, Вологда), все необходимые трансферы и питание по программе.

Как отмечает региональный комитет по туризму, сезон наблюдения за северным сиянием в Мурманской области уже открыт и продлится до середины апреля следующего года. Для охоты за северным сиянием подходят безоблачные ночи, а Мурманская область является одним из самых доступных и популярных направлений в мире для наблюдения этого природного явления. За индексом прогноза северного сияния можно следить на туристическом портале Мурманской области, а подобрать аттестованного гида для поездки можно через Туристский информационный центр Мурманской области.

Фото (Максим МАЛЮТИН): https://gov-murman.ru/info/news/552091/#&gid=1&pid=1