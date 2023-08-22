Новый творческий сезон Мурманская филармония откроет выступлениями известных отечественных вокалистов и концертами полюбившихся заполярных коллективов

Первое в сезоне выступление познакомит гостей филармонии со звучанием двух похожих инструментов – кантеле и гусли. В концерте «Северный сказ» прозвучат оригинальные сочинения, обработки народных мелодий, переложения, а также произведения современных композиторов.

В этом сезоне на сцене областной филармонии выступит солист Белгородской филармонии, виртуоз и лучший органист 2020 года Тимур Халиуллин с программой «От Баха до Циммера». Любителей вокала ждут концерты солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия-Алания баритона Виктора Коротича в сопровождении питерского квартета виртуозов АКМЕ, а также сопрано Ксении Муслановой, покорившая наших слушателей в опере «Алеко» в апреле этого года, и солистки Большого театра меццо-сопрано Екатерины Лукаш.

Украшением сезона станет новая встреча с хором Свято-Даниловского монастыря, который на этот раз выступит с солисткой Московского театра «Новая опера» Полиной Шамаевой, которая в прошлом сезоне впервые выступила в Кольском Заполярье в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». Самых маленьких ценителей музыки приглашают на концерт-фантазию для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта.

Кроме того, в сентябре стартует полюбившийся северянам традиционный фестиваль «Мелодии Арктики». Его откроет выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением московского дирижера Михаила Архипова и при участии столичного скрипача Александра Тростянского. Одним из самых ярких выступлений фестиваля в этом году станет концерт солиста Большого и Мариинского театров, лучшего мирового баса Ильдара Абдразакова, участие в котором также примут молодые оперные певицы из программы именного Фонда поддержки молодых талантов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, большая часть репертуара филармонии доступна в рамках программы «Пушкинская карта», позволяющей северянам от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счёт государства.

Фото: https://gov-murman.ru