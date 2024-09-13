Новый творческий сезон Мурманского областного художественного музея открывает череда экспозиций

Четыре экспозиции областного художественного музея уже начали свою работу: выставка постеров графики Николая Рериха, живопись Александра Тарасова, выставка работ учеников и преподавателей Школы ремесел и «Творчество без границ» Татьяны Ишкараевой.

На выставке постеров графики Николая Рериха представлены репродукции картин из серии «Гималаи», а также его портрет, написанный сыном – Святославом Рерихом. Полотна Николая Рериха притягательны своеобразием тем и сюжетов, их поэтичностью, глубоким символизмом. Экспозиция открыта для посещений в главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) до 3 ноября.

Выставка живописи Александра Тарасова приурочена к 100-летию со дня рождения художника. Автор полотен – самодеятельный художник-фронтовик. Пройдя тяжёлые дороги войны, Александр Павлович оставил для живописи лишь самые чистые и светлые темы: дом, семья, цветущие луга и тихая сельская жизнь. Искренность интонации, поэтическая цельность в изображении действительности создали в его полотнах гармоничный, спокойный и солнечный мир. Экспозиция открыта для посещений в главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) до 6 октября.

На выставке работ учеников и преподавателей Школы ремёсел представлены работы в разнообразных техниках: живопись, лоскутное шитьё, декупаж, кружевоплетение, флористика и другие. Экспозиция открыта для посещений в отделе народного искусства и ремесел (ул. Книповича, 23а) до 29 сентября.

«Творчество без границ» Татьяны Ишкараевой представляет вниманию посетителей панно, выполненные в разных техниках: лоскутное шитьё, аппликация, батик, художественная стежка, авторская ткань, изготовленная с использованием водорастворимой пленки, авторская одежда с применением лоскутного шитья и изделия в технике «сумасшедшая шерсть». Большая часть работ была создана в 2024 году. Выставку можно посетить в культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3) до 20 октября.

На этом череда экспозиций не заканчивается. 13 сентября начнут свою работу ещё две выставки: живописи и графики Николая Морозова и «День сумочки».

В экспозицию выставки живописи и графики Николая Морозова войдут живописные и графические работы, охватывающие большое разнообразие тем и сюжетов. У зрителя есть уникальная возможность ознакомиться с ретроспективой творчества мурманского художника, проследить как менялись приёмы и цветовые сочетания, особенности каждого жанра, используемого автором. Выставка будет работать в культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3) до 13 октября.

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «День сумочки», на которой будут представлены сумки из частных коллекций. Посетить экспозицию будет возможно до 22 декабря.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/