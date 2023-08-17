Новый творческий сезон в Мурманском областном театре кукол стартует в сентябре

Театр участвует в федеральной программе «Большие гастроли» с 2017 года. За это время спектакли театра состоялись в Крыму, Нижегородской области, Республике Коми и Костроме, а этой осенью их ждут маленькие зрители Алтая.

Как пишет vk.com/murmanculture, в Мурманск, в свою очередь, отправится коллектив Алтайского государственного театра кукол «Сказка». С 22 по 24 сентября на заполярной сцене покажут постановки «Денискины рассказы», «Легенда о добром Л» и «Жихарка».

Кроме того, в рамках государственной программы Мурманской области «Культура» в конце сентября этого года в Кольское Заполярье на гастроли приедет Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е.С. Деммени – первый в России профессиональный театр кукол. Театр привезёт в Мурманск спектакли «Дракон и золотая черепаха», «Куклы и клоуны» и «Айболит».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266842%2Fwall-139605315_23830