Новый учебный год начнётся в школе, а продолжится в лицее

Управление образования администрации муниципалитета ЗАТО г.Североморск сообщает, что с 8 июля текущего года средняя общеобразовательная школа №9 переименована в МБОУ ЗАТО г. Североморск «Лицей №1».

Занятия для всех детей, принятых в лицей, начнутся с 1 сентября в первом корпусе образовательного учреждения по адресу: ул. Гвардейская, 26 до открытия второго корпуса на ул. Пионерская. Он будет введён в эксплуатацию со второй четверти 2021/2022 учебного года.

Необходимую информацию можно получить на сайте лицея или по телефону 8 (81537) 595-57.