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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.20 15:30

Новый учебный год стартует в «особом режиме»

Новый учебный год начнётся за школьными партами, а сам День знаний пройдет в «особом режиме». Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Мурманской области заявила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

«Традиционных линеек не будет, их заменят классные часы. Уроки Победы пройдут в каждом классе и в каждой группе профессиональных образовательных организаций и будут посвящены Году Памяти и Славы – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня присвоения городу Мурманску почетного звания «Город-герой». Кроме того, пройдут занятия, посвященные муниципальным историческим событиям. Я думаю, что торжественность первого учебного дня сохранится», – отметила Анна Головина.

Нововведением станет отмена кабинетной системы. Это временная мера, вызванная эпидемиологической обстановкой. По словам Анны Головиной, школьники будут заниматься в одной аудитории по специально разработанному расписанию уроков и перемен. Для занятий, требующих специального оборудования (химия, физика), дети будут переходить в профильные кабинеты.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для защиты учеников и сотрудников образовательных организаций были разработаны новые санитарно-эпидемиологические требования. В соответствии с ними кабинеты и аудитории должны быть снабжены оборудованием для обеззараживания воздуха. Это позволит ученикам и учителям находиться на занятиях без масок без риска для здоровья. По словам Анны Головиной, региональное Министерство образования и науки строго соблюдает все требования Роспотребнадзора.

«Общеобразовательные учебные заведения, дошкольные, учреждения среднего профессионального образования – будут оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха. Как и указано в требованиях Роспотребнадзора, все учебные заведения будут оснащены санитайзерами, средствами для дезинфекции рук, средствами для дезинфекции самих помещений», –  отметила министр.

Напомним, что Мурманская область одной из первых в стране решила закупить бактерицидные рециркуляторы для образовательных организаций. Как сообщает региональное Министерство образования и науки, из резервного фонда регионального правительства было выделено 147 миллионов рублей. На эти деньги министерство образования и науки Мурманской области закупит 11467 рециркуляторов воздуха и 1091 бесконтактный термометр. На днях был заключен контракт на поставку оборудования, им будут обеспечены все образовательные организации региона.

Комментарии

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№ 117.08.20 16:15 - СветланаСовсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишками без масок.
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Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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