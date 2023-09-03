Новый учебный год в Заозерске и Гаджиево начался с радостного события – открытия молодёжных пространств «СОПКИ»

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой 1 сентября принял участие в торжественных мероприятиях и тепло поздравил юных северян с Днём знаний:

- Для вас сегодня открывается пространство, где можно творить, учиться новому, пробовать, воплощать задуманное и просто отдыхать. «СОПКИ» – это, прежде всего, новые возможности для развития ваших способностей, площадка для досуга и творчества. Искренне надеюсь, что юным жителям здесь будет уютно, и «СОПКИ» станут любимым местом притяжения! Сегодня я говорю огромное «спасибо» всем, кто участвовал в обустройстве молодёжных пространств и активно поддерживал этот проект!

Создание точек притяжения для молодёжи в Мурманской области стартовало по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» два года назад. «СОПКИ» – это место, где собраны актуальные и востребованные форматы интеллектуального и творческого досуга, которые помогают молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые, в том числе, для успешной карьеры.

В Заозерске молодёжное общественное пространство, оформленное в едином фирменном стиле «Лофт», расположилось в здании бывшей школы. В «СОПКАХ» есть коворкинг-зона, лекторий, игровая зона для настольных, интеллектуальных, компьютерных игр, мобильные рабочие места с ноутбуками с выходом в интернет и доступом к электронным ресурсам. Здесь предусмотрены и зона кофе-брейка для самостоятельного приготовления посетителями чая или кофе, небольшая кухня для того, чтобы разогреть еду и перекусить, а также провести мастер-классы по приготовлению различных блюд. Для музыкальных талантов Заозерска есть студия звукозаписи, оснащенная профессиональным оборудованием. Секреты фото- и видеосъёмки ребята могут постигать в специальной студии.

В Гаджиево общественное пространство «СОПКИ» состоит из трёх больших залов с мебелью и современной техникой для киносеансов, мастер-классов, уроков творчества. Здесь занятия по душе всегда найдут как школьники, так и ребята постарше, уверен Сергей Дубовой.

В этот же день в Гаджиево состоялось открытие молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ», оснащённого современным оборудованием и инвентарем. Сергей Дубовой высказал уверенность, что оно будет востребовано - гаджиевцы на месте получают прекрасную возможность приобщиться к спорту, к здоровому образу жизни.

По мнению спикера Думы, новые общественные пространства в наших гарнизонах создают замечательные условия для гармоничного развития детей, их творчества, оздоровления, досуга военнослужащих и членов их семей, будут местом для реализации идей, общения и занятий для души.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28453/