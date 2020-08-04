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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 09:15

Новый учебный год в Заполярье начнётся в очном формате

Учебный год в Заполярье начнется 1 сентября в традиционном, очном, формате при сохранении тенденции на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила министр образования и науки региона Анна Головина. Подготовку образовательных организаций и ход летней оздоровительной кампании обсудили вчера в правительстве региона.

Совещание началось с поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса профильным ведомствам оперативно предпринять все меры, чтобы заработала выездная летняя оздоровительная программа.

«Дети должны быть отправлены в Крым и Краснодарский край. Соответствующее решение с Роспотребнадзором мы обсудили», – подчеркнул Андрей Чибис.

С 1 сентября в Мурманской области начнут работу 470 организаций в сфере образования. В школы придут 82 тысячи учащихся. Из них 9 тысяч – первоклассники. Министр образования и науки региона Анна Головина отметила, что праздничных линеек в этом году не будет.

«Обучение начнется в очном формате с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора. В связи с эпидемической ситуацией в этом году торжественные линейки, скорее всего, заменят на классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором обучение будет проходить по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования», – рассказала Анна Головина. Кроме того, график уроков и перемен составят с учетом обеспечения минимизации контактов школьников, помещения будут регулярно проветривать и проводить дезинфекцию. Из средств областного бюджета в каждую школу приобретут бесконтактные термометры, в классы – оборудование для обеззараживания воздуха. Санитайзерами и кожными антисептиками школы обеспечат муниципалитеты.

С 1 сентября все ученики 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 227 млн рублей.

Кроме того, с 1 сентября школьники региона смогут получить дополнительное образование в открытых в рамках нацпроекта «Образование» 29 центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в мобильном технопарке «Кванториум» и сети детских мини-технопарков.

По проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году будет обновлена материально-техническая база в 101 образовательной организации Мурманской области – такие школы и колледжи получат по два мобильных класса современной компьютерной техники, ноутбуки для административно-управленческого персонала, многофункциональные устройства.

В самом разгаре приемная кампания в средние и высшие учебные заведения. Абитуриентами подано 2,7 тысячи заявлений в вузы области, 5,5 тысячи в колледжи и техникумы. В 2020 году учиться за счет бюджетных средств смогут 3540 ребят, желающих получить среднее специальное образование, и 955 выпускников, планирующих окончить высшее учебное заведение. Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  с 1 сентября открывается приём школьников в 12 образовательных организаций на обучение первой профессии. За счет средств областного бюджета школьники смогут обучиться таким профессиям, как маляр, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, парикмахер, повар, секретарь-администратор, слесарь по ремонту автомобилей и другие.

Готовность всех образовательных организаций к началу учебного года проверят до 20 августа.

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