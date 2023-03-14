Проезд с автомобильной дороги Р-21 «Кола» на просп. Героев-североморцев для всех видов транспорта, кроме общественного и экстренных служб, будет закрытВ регионе стартовала подготовка к летней школьной оздоровительной кампании
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.03.23 14:30

Новый вид дорожной разметки появится на федеральных дорогах Мурманской области

Более чем на 800 километрах федеральных дорог Мурманской области в этом году нанесут дорожную разметку, об этом сообщает ФКУ Упрдор «Кола».

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на всём протяжении федеральных автодорог планируется с применением долговечных материалов: холодный пластик, спрей-пластик. На всех пешеходных переходах предусмотрено нанесение разметки с чередованием белых и жёлтых полос только холодным пластиком.

Учитывая положительный опыт эксплуатации горизонтальной разметки жёлтого цвета по оси дороги, применение такой разметки продолжится.

В этом году цветная горизонтальная разметка будет нанесена почти на 250 км дорожного покрытия. Участки нанесения: с км 1067 (граница с Республикой Карелия) по км 1151 (Кандалакша) и с км 1328 (примыкание к Ура-Губе) по км 1592 (граница с королевством Норвегия).

Краевые линии горизонтальной дорожной разметки 1.2 (сплошная линия), менее подверженной наезду автотранспорта и износу, будут нанесены краской.

На участках автодорог с наиболее высокой интенсивностью дорожного движения и с категорией автодорог IВ, II (подъезд к Североморску, подъезд к аэропорту Мурманска, участок автодороги Р-21 «Кола» от Мончегорска до Оленегорска) для улучшения условий безопасности дорожного движения и восприятия такой разметки водителями осевая дорожная разметка будет нанесена с шириной штриха 15 сантиметров.

В этом году впервые планируется опробовать нанесение осевой разметки с профилированной поверхностью, так называемые дисперсные катафоты.

Контроль качества нанесения дорожной разметки будет осуществляться сотрудниками филиала Управления в Мурманской области на постоянной основе с определением технических характеристик разметки в части соответствия ее геометрическим и светотехническим параметрам в соответствии требованиям ГОСТ Р 51256-2018 и ГОСТ Р 52289-2019. Для такого рода измерений в филиале имеются соответствующее оборудование и средства измерения, прошедшие сертификацию и поверку.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, со стороны производителя работ контроль за выполнением работ по нанесению дорожной разметки будет производиться как собственными силами на стадии входного и операционного контроля качества материалов при выполнении работ, так и с привлечением по договору специализированной организации на стадии входного, операционного и приемочного контроля.

Разметка проезжей части относится к средствам регулирования, играет большую роль в организации дорожного движения и в значительной мере влияет на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Джуны ещё нужны? Обзор ИТ-сферы для начинающего специалиста по версии hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 27 копеек, евро теряет 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поручил разобраться с качеством уборки снега в одном из округов Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минимальное пособие по безработице могут увеличить в три раза
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика