Новый вид дорожной разметки появится на федеральных дорогах Мурманской области

Более чем на 800 километрах федеральных дорог Мурманской области в этом году нанесут дорожную разметку, об этом сообщает ФКУ Упрдор «Кола».

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на всём протяжении федеральных автодорог планируется с применением долговечных материалов: холодный пластик, спрей-пластик. На всех пешеходных переходах предусмотрено нанесение разметки с чередованием белых и жёлтых полос только холодным пластиком.

Учитывая положительный опыт эксплуатации горизонтальной разметки жёлтого цвета по оси дороги, применение такой разметки продолжится.

В этом году цветная горизонтальная разметка будет нанесена почти на 250 км дорожного покрытия. Участки нанесения: с км 1067 (граница с Республикой Карелия) по км 1151 (Кандалакша) и с км 1328 (примыкание к Ура-Губе) по км 1592 (граница с королевством Норвегия).

Краевые линии горизонтальной дорожной разметки 1.2 (сплошная линия), менее подверженной наезду автотранспорта и износу, будут нанесены краской.

На участках автодорог с наиболее высокой интенсивностью дорожного движения и с категорией автодорог IВ, II (подъезд к Североморску, подъезд к аэропорту Мурманска, участок автодороги Р-21 «Кола» от Мончегорска до Оленегорска) для улучшения условий безопасности дорожного движения и восприятия такой разметки водителями осевая дорожная разметка будет нанесена с шириной штриха 15 сантиметров.

В этом году впервые планируется опробовать нанесение осевой разметки с профилированной поверхностью, так называемые дисперсные катафоты.

Контроль качества нанесения дорожной разметки будет осуществляться сотрудниками филиала Управления в Мурманской области на постоянной основе с определением технических характеристик разметки в части соответствия ее геометрическим и светотехническим параметрам в соответствии требованиям ГОСТ Р 51256-2018 и ГОСТ Р 52289-2019. Для такого рода измерений в филиале имеются соответствующее оборудование и средства измерения, прошедшие сертификацию и поверку.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, со стороны производителя работ контроль за выполнением работ по нанесению дорожной разметки будет производиться как собственными силами на стадии входного и операционного контроля качества материалов при выполнении работ, так и с привлечением по договору специализированной организации на стадии входного, операционного и приемочного контроля.

Разметка проезжей части относится к средствам регулирования, играет большую роль в организации дорожного движения и в значительной мере влияет на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Фото: https://gov-murman.ru