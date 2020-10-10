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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.20 08:30

Новый водовод к Авиагородку почти готов к запуску

Совсем скоро вода в дома жителей Авиагородка будет поступать по новому водоводу. Специалисты МУП  «Североморскводоканал» завершают работы по прокладке новых труб.

Городская система водоснабжения за несколько десятков лет своего существования уже давно требует обновления. Однако заменить разом 170 километров труб - задача нереальная. Модернизация проблемных участков происходит поэтапно. В этом году очередь дошла до Авиагородка. Полтора километра новых труб специалисты предприятия МУП  «Североморскводоканал» смонтировали в рекордно короткие сроки — чуть больше двух месяцев интенсивных работ (примерно 29 штук в смену). Стоимость материала порядка 16 млн рублей. А срок службы — 150 лет.

К слову, этот водовод стал третьим обновленным за последних четыре года.

- Строительством этого водовода мы решали для себя три главные задачи. Первая — безопасность. Это именно тот знаменитый водовод, который дважды за историю предприятия замерзал. Он поднимается вдоль сопки вверх, и когда выпадает снег доступ к нему — минимальный, - рассказал директор МУП «Североморскводоканал» Александр Каменев. - Вторая задача — энергоэффективность. Вводом этого водовода мы значительно снизим давление. По моим оценкам, килограмм на 2-3, а это примерно 300 тысяч рублей в месяц за электроэнергию. И третий момент — это, конечно, качество воды. Новый водовод изготовлен из коррозийностойких материалов, а старый — из стали.

Подготовка трассы для прокладки труб длилась практически два года. Местность болотистая, пришлось повозиться. А вот чтобы смонтировать новый водовод специалистам предприятия понадобилось чуть больше двух месяцев. Из-за того, что в месте, где проложен водопровод, очень долго тает снег, работы начались только в августе, сейчас работники доделывают финальные штрихи — укрепляют повороты.

- Модернизация систем водоснабжения с использованием новейших технологий и материалов свидетельствуется об устойчивом развитии и росте предприятия. Кроме того, для нас очевидно, что запуск нового участка водовода существенно повысит качество услуги по водоснабжению, что в конечном итоге повысит качество жизни североморцев, - отметил первый заместитель главы ЗАТО Североморск Андрей Федулов.

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