Новый водовод от западного берега Кольского залива до Мурманска пройдёт под водными объектами: реками Кола и Тулома

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский проверил ход реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива.

На сегодняшний день уложено порядка 20 километров труб от посёлка Минькино до Дровяного. Продолжатся прокладка трассы от берега залива до реки Колы, а затем до Комсомольской горки.

Работы выполняются в том числе способом горизонтально-направленного бурения – технология бестраншейного бурения для прокладки подземных труб по кривой вдоль заданной траектории с использованием буровой установки. Два пробных «прокола» на суше уже проведены: водовод проложен под автомобильной дорогой в Коле на улице Поморской.

Летом, после завершения госэкспертизы, будет проведена укладка труб под водными объектами: губой Вересовой (недалеко от автомобильного моста через реку Тулому), а также рекой Колой.

Как отметили в ГОУП «Мурманскводоканал», подобные работы в регионе ранее не проводились. Необходимая техника для подготовки котлованов и проведения бурения будет поставлена из Санкт-Петербурга.

Цель проекта – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, посёлки Минькино, Мишуково и Междуречье, а также предприятия, расположенные на западном берегу Кольского залива, отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.