Новый водозабор в Туломе должны сдать уже в декабре этого года

Сегодня первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алёна Кузнецова проверила ход реконструкции водозабора в Туломе. В поездке её сопровождал глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Напомним, в этом году, в рамках национального проекта «Экология» программы «Чистая вода» возле села Тулома началось строительство нового водозаборного сооружения и реконструкция старого здания водозабора.

Общая стоимость муниципального контракта составляет более 75 миллионов рублей. Из них около 32 миллионов рублей это средства федерального бюджета, 41 миллион рублей – областного бюджета, и более 2 миллионов рублей - бюджета Кольского района.

Заказчиком работ на водозаборе выступает МКУ «ХЭС Кольского района», саму реконструкцию выполняет ООО «Североморская строительная компания».

Подрядчик возвёл с нуля здание для размещения внутри новых водоочистных сооружений. Рядом под землей установили емкость для сбора после фильтрации отработанной воды. К объекту подведена электрическая сеть. Внутри зданий производится монтаж пожарной и электро систем, а также вентиляции. Помимо этого вокруг водозабора идёт благоустройство территории, укладка асфальта и монтаж уличного освещения. После начнутся пусконаладочные работы всех систем.

Как сообщает администрация Кольского района, новое водозаборное сооружение на реке Тулома вступит в строй в декабре этого года. Запуск объекта должен раз и навсегда решить важнейший для села социальный вопрос по улучшению качества воды и ее бесперебойной подачи в жилые дома.

- Хочется отметить высокую замотивированность района сделать всё не только в срок, но и качественно, - отметила Алёна Кузнецова. - Все участники лично вовлечены в процесс реализации проекта, включая круглосуточное наблюдение через камеры видеонаблюдения.