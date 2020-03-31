Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 11:00
Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса разработали учёные Роспотребнадзора
ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Диагностический набор успешно прошёл клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987). Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром), говорится в сообщении ведомства.
Комментарии
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Последние комментарии
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
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