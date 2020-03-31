Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса разработали учёные Роспотребнадзора

ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщается во вторник на сайте ведомства.

Диагностический набор успешно прошёл клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987). Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром), говорится в сообщении ведомства.