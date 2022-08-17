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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.22 08:45

Новый выставочный проект областного художественного музея расскажет северянам о сказочных мотивах в искусстве

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея открылся просветительский передвижной проект «Сказочные мотивы в произведениях искусства».

Экспозиция предназначена для детской и семейной аудитории. Благодаря проекту посетители узнают много нового о мифологических существах из русских народных сказок, а также познакомятся с персонажами фольклора народов, населяющих нашу страну. Сказка каждого региона дополнена иллюстрацией местного художника: изображения позволяют ярче прочувствовать национальный колорит и полностью погрузиться в волшебный мир. Среди множества сказочных образов на выставке можно встретиться с героем произведения «Витязь на распутье» – картины Виктора Васнецова, входящей в коллекцию Русского музея.

Мурманский областной художественный музей стал одним из партнёров просветительского проекта. В проекте также приняли участие Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Ярославский художественный музей, Республиканский музей изобразительных искусств (Марий Эл), Музейно-выставочный центр Когалыма и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, в фондах которых хранятся уникальные экспонаты, связанные с героями мифов и легенд, былин и сказок. В рамках проекта можно увидеть иллюстрации к сказке «Шурале» (Казань); «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» (Ярославль); «Куйгорож», иллюстрацию к сборнику «Мордовские народные сказки» (Саранск); сюжетную обложку книги «Изи Патыр» (Йошкар-Ола).

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция «Сказочные мотивы в произведениях искусства» будет представлена в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3; 2-й этаж) до 29 сентября. Проект организован в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а также Десятилетия детства.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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