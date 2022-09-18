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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.22 13:00

Новый взгляд на культурную среду Мурманской области: юные северяне поделились идеями с министром культуры Ольгой Обуховой

Под руководством министра культуры Ольги Обуховой на базе Мурманской областной филармонии был проведён круглый стол с участниками первого Детского культурного форума, который проходил этим летом в Москве. Главной темой стало обсуждение регионального культурного продукта, который был бы интересен и востребован среди юных северян.

«Для эффективной работы нам важно понимать взгляды творческой молодёжи, живущей в Кольском Заполярье, на то, как должна развиваться культура в регионе, как создавать такие условия, чтобы таланты юных дарований могли раскрываться в полной мере», – отметила министр.

Первой свой доклад представила ученица Детской школы искусств имени А.С. Розанова Валерия Голотенко из Кировска. Её идея связана с расширением полномочий «Пушкинской карты», увеличением её финансового лимита с целью приобретения книг в магазинах. Такие издания могли бы продаваться со стикером «Можно купить по «Пушкинской карте».

«Есть разница в отношении читателя к библиотечному и покупному печатному изданию. По своему опыту могу сказать, что, когда книга своя, собственная, она читается намного быстрее, а также впоследствии становится частью домашней библиотеки», – поделилась Валерия.

Дискуссию продолжил ученик Детской театральной школы города Мурманска Даниил Блюдёнов. Он представил авторскую инициативу по созданию театральных лабораторий, где команда профессионалов в театральной сфере организует мастер-классы и тренинги для начинающих. Даниил отметил, что главная задача, стоящая перед дополнительным театральным образованием Мурманска – максимальная популяризация этого вида искусства, создание условий доступности данной сферы как можно большему числу жителей региона.

Другой проект, посвящённый обмену опытом выдающихся деятелей искусства с подрастающим поколением, представил ученик Детской музыкальной школы №5 города Мурманска, пианист Роман Кадькалов. Он предложил организовывать больше встреч, где профессионалы могли бы поделиться секретами мастерства. Роман отметил, что ему, как пианисту, важно иметь возможность поучиться у лучших музыкантов страны. В качестве подарка участникам круглого стола юный пианист исполнил фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» в авторском переложении Сергея Прокофьева (пьеса Меркуцио).

Завершил встречу доклад волонтёра культуры Детской школы искусств города Полярного Кристины Базикян, в котором она озвучила идею создания разножанрового фестиваля – конкурса, где собиралась бы вся творческая молодёжь Мурманской области. 

В заседании круглого стола также приняли участие директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей, председатель комитета по культуре города Мурманска Елена Крынжина, директор Мурманского колледжа искусств Марина Ващенко.

Подводя итоги круглого стола, глава регионального Минкульта поблагодарила всех участников встречи за неравнодушное и трепетное отношение к культуре Кольского Заполярья и отметила, что все идеи, озвученные на дискуссии, будут приняты во внимание при планировании дальнейшей деятельности министерства.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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