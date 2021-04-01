Новый яркий облик арены «Метеор»Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливо
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.04.21 10:35

Новый яркий облик арены «Метеор»

Чуть больше месяца назад ледовая арена «Метеор» открыла свои двери для мурманчан. Сейчас там тренируются сотни юных спортсменов. Однако работа по совершенствованию этого объекта продолжается.

Буквально на днях в тестовом режиме заработала динамическая подсветка здания. Она изготовлена с применением технологии индивидуально управляемых (через контроллер) смарт-диодов. Включается и выключается самостоятельно: благодаря независимому датчику освещенности окружающей среды. Светодиодные ленты на фасаде создают праздничную атмосферу арены и органично вписываются в архитектурный облик города.

– Тестовый режим подсветки запущен, чтобы сбалансировать яркость и плавные переходы свечения. Важно всё настроить таким образом, чтобы свет диодов не мешал жителям близлежащих домов, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – А в целом я очень доволен, что наши планы претворяются в жизнь. На открытии арены я анонсировал появление этой подсветки как одного из элементов благоустройства, и вот сегодня работы практически завершены. Могу заверить, что на этом развитие арены не закончится: мы планируем вплотную заняться территорией спортивного комплекса, чтобы было удобно не только ходить на тренировки, но и гулять вокруг.

Арена имеет несколько входов. С обратной стороны здания в будущем появится ещё одна пешеходная связь. Она будет заасфальтирована и освещена. Также планируется расширение автопарковки и озеленение прилегающей территории.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Сегрей Иванович
31.03.21 21:44
Опять эти веерные рассылки... Людям работать не дают
Комментарий к новости:В Ленинском районном суде Мурманска в разгар рабочего дня эвакуировали людей
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
31.03.21 14:44
И снова здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои коллеги по работе и общей борьбе - заместители директоров по ВР МБОУ города-героя! Я обращаюсь к Вам, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои ко
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Сергей Иванович
30.03.21 21:30
У Вас теперь так новости будут публиковаться? Без текста и одним видео? *** Сергей Иванович, редакция уже давно размещает на сайте новости в виде полного выпуска и отдельными сюжетами с текстами.
Комментарий к новости:ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона подешевели мороженая неразделанная рыба и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 21 копейку, доллар подрос на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика