Новый яркий облик арены «Метеор»
Чуть больше месяца назад ледовая арена «Метеор» открыла свои двери для мурманчан. Сейчас там тренируются сотни юных спортсменов. Однако работа по совершенствованию этого объекта продолжается.
Буквально на днях в тестовом режиме заработала динамическая подсветка здания. Она изготовлена с применением технологии индивидуально управляемых (через контроллер) смарт-диодов. Включается и выключается самостоятельно: благодаря независимому датчику освещенности окружающей среды. Светодиодные ленты на фасаде создают праздничную атмосферу арены и органично вписываются в архитектурный облик города.
– Тестовый режим подсветки запущен, чтобы сбалансировать яркость и плавные переходы свечения. Важно всё настроить таким образом, чтобы свет диодов не мешал жителям близлежащих домов, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – А в целом я очень доволен, что наши планы претворяются в жизнь. На открытии арены я анонсировал появление этой подсветки как одного из элементов благоустройства, и вот сегодня работы практически завершены. Могу заверить, что на этом развитие арены не закончится: мы планируем вплотную заняться территорией спортивного комплекса, чтобы было удобно не только ходить на тренировки, но и гулять вокруг.
Арена имеет несколько входов. С обратной стороны здания в будущем появится ещё одна пешеходная связь. Она будет заасфальтирована и освещена. Также планируется расширение автопарковки и озеленение прилегающей территории.