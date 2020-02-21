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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.20 11:30

Новый законопроект вносит корректировки в законодательство о регулировании земельных отношений и градостроительной деятельности в Мурманской области

Состоялось заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко.  В центре внимания депутатов – законопроект, который вносит корректировки в законодательство о регулировании земельных отношений и градостроительной деятельности в Мурманской области.

Суть предлагаемых изменений сводиться к юридико-техническим правкам в части распределения полномочий между муниципалитетами и органами исполнительной власти региона. Ранее документ получил поддержку комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, а также комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ.

– Этот законопроект затрагивает компетенцию нескольких комитетов. Ранее было принято решение в таких случаях по аналогии с работой коллег из других регионов и федеральных органов законодательной власти определять основной профильный комитет, который выносит документ на обсуждение областной Думы с учётом мнения комитетов, причастных к тематике вопроса, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет поддержал проект закона и предложил областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также обсудили и поддержали региональный законопроект, который устраняет противоречия в областном законе об отдельных вопросах статуса и деятельности старост населенных пунктов Мурманской области в части передачи нормотворческих полномочий представительному органу муниципального образования. Комитет рекомендовал областной Думе принять документ в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты поддержали и ряд федеральных законопроектов, в частности, об установлении административной ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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