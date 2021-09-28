Новый зал, цифровизация работы, корректировка решений и состава – состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск

Сегодня председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В его работе принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Первым решением, из 17 принятых на заседании, было признание полномочий депутата Сердюка Валентина Ивановича, избранного в ходе довыборов по двухмандатному избирательному округу №9 (улицы Комсомольская и Флотских Строителей). На депутатский мандат претендовали четыре кандидата.

Североморская территориальная избирательная комиссия своим решением №27/128 от 20 сентября 2021 года признала дополнительные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №9 действительными, а избранным депутатом Сердюка Валентина Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Эту информацию депутатам довела председатель Североморской ТИК Ирина Жуковская.

Валентин Иванович Сердюк, подполковник медицинской службы запаса, заслуженный врач Российской Федерации, 20 февраля 2020 года назначен главным врачом Североморской ЦРБ.

Валентин Сердюк поблагодарил избирателей за оказанное доверие, а Олег Прасов поздравив его с избранием депутатом, выразил удовлетворение тем, что в Совете депутатов появился представитель системы здравоохранения.

Депутаты согласовали назначение на должность директора средней школы №2 Демкову Алену Викторовну и директора Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморского Музейно-выставочного комплекса Павлову Светлану Анатольевну.

Были внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014 № 574 «О введении на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск налога на имущество физических лиц». В соответствии с данными изменениями устанавливаются льготы по уплате налогов представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области и получившие статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

Внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2020-2022 годы. В него включены пустующие нежилые помещения в населенном пункте Североморск-3 по улице Школьная, 4.

Внесены также изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 31.05.2016 №120 «Об утверждении Перечней должностей муниципальной службы ЗАТО г. Североморск». В соответствии с изменениями федерального законодательства установлена норма об отнесении должностей председателя и аудитора к муниципальным должностям.

Депутаты утвердили новую структуру Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск. Она будет состоять из председателя КСП, замещающего муниципальную должность.

Депутаты утвердили Положение о порядке рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 №455 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск». Они коснулись только председателя КСП.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 15.05.2018 №384 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

Теперь муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск выступил с пакетом проектов решений. Рассмотрев их, депутаты утвердили решение «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО г. Североморск». Три решения «О согласовании возмездного отчуждения находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск недвижимого имущества» касались заключения договоров мены в отношении трёх жилых помещений, находящихся в честной собственности, на три жилых помещения муниципального жилищного фонда.

Депутаты приняли решение о награждении Благодарственными письмами Николаевой Светланы Владимировны, музыкального руководителя, Чубич Натальи Андреевны, оператора стиральных машин, Кургиной Людмилы Николаевны – секретаря заведующей МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад №11», Ракшиной Надежды Александровны, начальника Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск, Захарова Евгения Владимировича, водителя автомобиля 1 класса Североморского АТП и Свирилина Александра Викторовича, водителя автомобиля 1 класса Североморского АТП.

В связи с избранием депутата Сахаровой Татьяны Анатольевны, заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, депутатом Мурманской областной Думы седьмого созыва по партийным спискам от Всероссийской политической партии «Единая Россия», решением Совета депутатов она досрочно лишена полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и освобождена от должности заместителя председателя Совета депутатов.

Олег Прасов и Евгений Алексеев поблагодарили Татьяну Сахарову за активную работу в представительном органе власти флотской столицы.

Татьяна Сахарова отметила согласованную работу с депутатами и администрацией в течение 6 лет исполнения депутатских полномочий, заверив, что будет продолжать работать во благо жителей Североморска, флотской столицы и Мурманской области, выполняя наказы избирателей.

Обсуждение вопросов повестки и принятие решений проходило в капитально отремонтированном зале заседаний Совета депутатов. Теперь не нужно будет распечатывать всем депутатам повестки дня и проекты решений. Они будут закачаны в планшеты, которые выдадут каждому депутату перед заседанием постоянной комиссии или сессией Совета депутатов. В этом же зале будут проходить все наиболее значимые мероприятия, проводимые органами местного самоуправления флотской столицы.