Новый зелёный рекорд поставили портовики!

130 кустов шиповника высадили сегодня сотрудники Мурманского морского торгового порта в рамках ежегодной акции «Зелёный рекорд». На этот раз они продолжили облагораживать территорию рядом с мемориалом «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

130 кустов шиповника высадили сегодня сотрудники Мурманского морского торгового порта в рамках ежегодной акции «Зелёный рекорд». На этот раз они продолжили облагораживать территорию рядом с мемориалом «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

«Портовики всегда охотно принимают участие в акции «Зелёный рекорд», которая проходит уже восьмой год подряд. Поэтому каждый раз на высадку более сотни кустов у нас уходит всего около пятнадцати минут», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

К посадке растений портовики подходят с умом. Все сотрудники заранее проинструктированы, как правильно сажать и поливать кустики.

«За сутки до этого мы приехали на место, подготовили лунки, присыпали их плодородной землей. А уже сегодня утром подготовили и сами саженцы, которые прибыли к нам прямиком из Полярной опытной станции. Но самое главное, что каждое растенье мы сажаем с любовью!» - рассказывает начальник группы уборки территории и обеспечения инвентарем, материалами и спецодеждой Комплекса социально-бытового обеспечения Анжела Петриюк.

Напомним, в прошлом году 100 кустов шиповника портовики высадили на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», ещё 150 саженцев сирени специалисты порта отвезли для высадки в сквере у Ледового озера, в зеленой зоне на перекрестке Кольского проспекта и ул. Капитана Орликовой и в мурманские детские сады №№27, 87, 138. На данный момент уже прижившиеся саженцы сирени и шиповника уже украшают территорию, прилегающую к общежитию градообразующего предприятия – переулок Водопроводный д. 9 по дороге, ведущей к детской игровой площадке, а также детскую площадку возле памятника «Ждущей», дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам Советского Заполярья» и парковую зону в районе Семёновского озера и областного центра дополнительного образования «Лапландия».

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239276