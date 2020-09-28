Новый железнодорожный мост через реку Кола запущен в эксплуатацию

28 сентября открылось движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Кола на 1436 км перегона Кола – Выходной в Мурманской области. Участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию нового моста приняли заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая мост, Олег Белозёров в своём приветственном слове особо отметил быстроту, с которой завершены работы: «105 дней – это рекорд. Я не помню таких результатов. Хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто участвовал в строительстве: Правительству Мурманской области, министерству транспорта и, конечно, строителям. Этот мост – показатель ваших уникальных компетенций. Этот день войдёт в историю!».

«Строители совершили подвиг. В ограниченный период, по рабочим чертежам, в сжатые сроки было создано это уникальное строение. Это ещё раз доказывает, что компания «РЖД», её строительный и транспортный комплекс способен решать любые наисложнейшие задачи в самых непростых географических точках страны», – отметил в своём выступлении Владимир Токарев.

Андрей Чибис, обращаясь к собравшимся, акцентировал внимание на важности восстановления движения по основному железнодорожному пути для всего Кольского Заполярья.

«Я присоединяюсь к словам благодарности всем тем, кто это делал. Новый красавец мост – по сути, восстановленная «дорога жизни» для Мурманска, для всей Мурманской области. Это вопрос работы экономики нашего региона, наших крупнейших предприятий. Низкий поклон строителям за самоотдачу и героизм в этой работе!», – подчеркнул глава региона.

Первым по новому железнодорожному мосту с севера на юг проследовал грузовой состав. Затем особо отличившимся строителям моста были вручены награды.

Проектно-изыскательские работы по строительству нового железнодорожного моста начались сразу после того, как 1 июня нынешнего года под воздействием обильных паводковых вод произошло обрушение пролета старого сооружения, ранее закрытого для движения поездов.

Новый мост был построен за 105 дней. В отличие от старого, он не имеет опор, установленных непосредственно в русле реки. Благодаря этому исключается фактор воздействия паводка на мост. Кроме того, такая схема положительно влияет на экологию – теперь русло реки свободно, и опоры больше не мешают миграции рыбы.

Конструкция моста состоит из трёх пролетных строений: одного центрального длиной 111,2 м и двух малых, длиной по 18,2 метра. Пролёты установлены на 4-е железобетонные береговые опоры на фундаментах из 34 буронабивных свай. Полная длина моста 158,2 метра.

На мосту будет установлена инновационная система мониторинга, в режиме реального времени предупреждающая о возникновении возможных неисправностей в конструкции и принудительно останавливающая движение на подъездах к мосту в случае, если датчики зафиксируют какую-либо угрозу безопасности. Сигнал будет поступать в диспетчерский центр железной дороги и автоматически включать сигнализацию, запрещающую поездам проезд по мосту. Это первая подобная система в России.

Стоит отметить, что на период строительства моста железнодорожники в сжатые сроки – за 18 дней – провели работу по организации временной схемы движения поездов в сообщении с Мурманском. Первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути 19 июня. По введенной железнодорожной ветке пропускались грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами для мурманского порта. Также по ней осуществляли движение несколько пассажирских поездов, отправляясь непосредственно с вокзала Мурманска. Часть пассажирских поездов продолжала отправляться со станции Выходной, на которой были созданы все необходимые условия для обслуживания пассажиров, а также организован регулярный трансфер на автобусах от и до Мурманска.

Пока по новому мосту пойдут лишь грузовые поезда, однако, как сообщил глава РЖД Олег Белозёров, уже 12 октября планируется запустить из Мурманска по основному пути первый пассажирский состав, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.