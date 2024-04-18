Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам перепланировки жилых помещенийВ этом году для северян пройдёт более 100 мероприятий, направленных на экологическое просвещение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.24 11:00

Н.п. Высокий и люди, которые в нём живут, заслуживают, чтобы ему было присвоено звание «Населённый пункт лётной доблести» - Михаил Ильиных

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня депутаты Мурманской областной Думы  в первом чтении рассматривают проект закона Мурманской области №792-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 21 закона Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

А вчера на заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных парламентарии рассмотрели изменения в закон «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Законопроект даёт возможность региональной власти, муниципальным образованиям, организациям использовать имеющиеся материальные и финансовые резервы не только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, но и заранее, например, при введении режима повышенной готовности, - отметил председатель комитета. – Когда уже очевидно, что чрезвычайная ситуация надвигается, и нужно принять меры, использовать резервы для её предотвращения.

Парламентарий подчеркнул, что документ отвечает требованиям времени, а его актуальность подтверждает сама жизнь.

Комитет рекомендовал Мурманской областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Также на заседании было рассмотрено ходатайство Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск о присвоении населённому пункту Высокий почётного звания Мурманской области «Населённый пункт лётной доблести».

«История населённого пункта Высокий, закрытого авиационного гарнизона, тесно переплетена с историей создания и становления воинских частей, которые дислоцировались у станции Оленья. Вместе - это история страны и история каждого из тех, кто нёс и несёт нелёгкую службу по охране северных воздушных границ нашей Родины», - говорится в Обращении Оленегорского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, которое стало основанием для подачи ходатайства.

- Безусловно, и сам Высокий, и люди, которые в нём живут, - заслуживают, чтобы населённому пункту было присвоено это звание, - сказал Михаил Ильиных.

Комитет принял решение признать ходатайство и прилагаемые к нему документы соответствующими необходимым требованиям и направить губернатору Мурманской области на заключение.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/4c1/qfzpsyxl50ngkmikc2hqmwu0wmpz26w5.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)16:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены сегодня слабо растут, к официальному курсу американская валюта подешевела, евро подорожал-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)На очередном заседании Мурманской областной Думы планируется рассмотреть два десятка вопросов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика