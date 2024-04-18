Н.п. Высокий и люди, которые в нём живут, заслуживают, чтобы ему было присвоено звание «Населённый пункт лётной доблести» - Михаил Ильиных

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня депутаты Мурманской областной Думы в первом чтении рассматривают проект закона Мурманской области №792-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 21 закона Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

А вчера на заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных парламентарии рассмотрели изменения в закон «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Законопроект даёт возможность региональной власти, муниципальным образованиям, организациям использовать имеющиеся материальные и финансовые резервы не только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, но и заранее, например, при введении режима повышенной готовности, - отметил председатель комитета. – Когда уже очевидно, что чрезвычайная ситуация надвигается, и нужно принять меры, использовать резервы для её предотвращения.

Парламентарий подчеркнул, что документ отвечает требованиям времени, а его актуальность подтверждает сама жизнь.

Комитет рекомендовал Мурманской областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Также на заседании было рассмотрено ходатайство Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск о присвоении населённому пункту Высокий почётного звания Мурманской области «Населённый пункт лётной доблести».

«История населённого пункта Высокий, закрытого авиационного гарнизона, тесно переплетена с историей создания и становления воинских частей, которые дислоцировались у станции Оленья. Вместе - это история страны и история каждого из тех, кто нёс и несёт нелёгкую службу по охране северных воздушных границ нашей Родины», - говорится в Обращении Оленегорского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, которое стало основанием для подачи ходатайства.

- Безусловно, и сам Высокий, и люди, которые в нём живут, - заслуживают, чтобы населённому пункту было присвоено это звание, - сказал Михаил Ильиных.

Комитет принял решение признать ходатайство и прилагаемые к нему документы соответствующими необходимым требованиям и направить губернатору Мурманской области на заключение.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/4c1/qfzpsyxl50ngkmikc2hqmwu0wmpz26w5.JPG