НТК и ММТП поддержали соревнования по лёгкой атлетике

На прошедших выходных в Мурманске состоялись соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII Олимпийских игр Ларисы Кругловой. Участниками мероприятия стали более двухсот воспитанников спортивных и общеобразовательных школ, а также порядка 300 спортсменов и любителей спорта из Мурманской области, Карелии и Великого Новгорода. Получился настоящий спортивный праздник, где подрастающее поколение набиралось опыта у взрослых и опытных спортсменов.

В программу юбилейных состязаний вошли бег на дистанции 60 и 1000 метров, а также эстафеты 4*200 метров. Первыми стартовали самые юные участники – ребята в возрасте от трёх лет. Им предстояло пробежать всего шестьдесят метров, зато каких – поистине звездный час для юных мурманчан. Ведь за малышами следили не только родители, но и зрители, а также фотографы и телекамеры ведущих СМИ региона. Для некоторых ребят это были первые в их жизни серьёзные спортивные соревнования. Поэтому малыши бежали счастливые и одухотворенные.

В завершение для ребят устроили мастер-класс, ведущими которого стали звезды спорта - мастера спорта России, победительницы и призеры Олимпийских игр по легкой атлетике Лариса Круглова, Татьяна Лебедева, Олеся Зыкина и Ирина Хабарова провели мастер-класс.

Партнёром мероприятия выступили Национальная транспортная компания и Мурманский морской торговый порт. Почётными гостями состязаний стали депутаты регионального парламента, министр спорта Светлана Наумова, известные спортсмены, представители Мурманской митрополии РПЦ, предприятий и организаций.

«Спорт – это не что-то эфемерное. Это то, что мы делаем здесь и сейчас. Поэтому так важно здесь и сейчас прививать детям любовь к спорту, чем мы и занимаемся! А поддержать соревнования такого масштаба в Мурманске было для нас делом первостепенным. Мурманский морской торговый порт регулярно оказывает помощь спортсменам. Недаром наш девиз «Порт за спорт!», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Андрей Черников.

Напомним, на протяжении многих лет Мурманский морской торговый порт поддерживает единственную в регионе команду ХК «Мурман», выступающую в Суперлиге России. Предприятие организовало детскую секцию флорбола, детскую парусную школу на базе яхт-клуба ММТП, помогло провести в Мурманске «Всероссийский день ходьбы».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253628%2Fwall-149919532_3496