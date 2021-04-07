НТК в I квартале увеличила объёмы перевозки на 7,5%

В I квартале 2021 года АО «Национальной Транспортной Компанией» (НТК) перевезено 23 млн тонн различных грузов. Оператор увеличил объём перевозки на 7,5% к тому же периоду 2020 года. С января по март было сформировано 640 тяжеловесных поездов в направлении портов Ванино (Хабаровский край), Находка (Приморский край), Мурманска и Тамани.

Перевалка грузов в собственных портах НТК за I квартал текущего года составила 13,6 млн тонн, среди основных грузов - руда, удобрения, апатитовый концентрат. Суммарная перевалка превысила аналогичный показатель прошлого года на 8,37%. Росту способствовало привлечение дополнительной грузовой базы и улучшение взаимодействия с ОАО «РЖД».

«В этом году главным направлением развития НТК станет дальнейшее расширение клиентской базы и повышение эффективности операций», - прокомментировал генеральный директор АО «НТК» Денис Илатовский.

В настоящий момент под управлением НТК находится более 55 тысяч вагонов. Компания является крупнейшей на сети ОАО «РЖД» по объёму грузовой базы (115 млн тонн в год), и одним из ведущих железнодорожных операторов.