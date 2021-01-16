Ну, браконьеры, берегитесь! В Региональный центр лесного и экологического контроля поступила новая специализированная техника

В Региональный центр лесного и экологического контроля поступила новая специализированная техника: автомобили повышенной проходимости УАЗ «Патриот», квадроциклы, телефоны спутниковой связи и прицепы для транспортировки техники. Кроме того, в текущем году дополнительно будет приобретена снегоходная техника, средства видеофиксации и беспилотные летательные аппараты. Это позволит более эффективно выполнять возложенные на центр задачи.

Напомним, 1 декабря прошлого года десять лесничеств были объединены в Региональный центр лесного и экологического контроля. Основная цель деятельности центра – реализация установленных статьей 83 Лесного кодекса РФ отдельных полномочий в области лесных отношений, осуществление надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения. На регулярной основе сотрудники центра совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, при выявлении правонарушений в сфере природопользования можно обратиться в региональную диспетчерскую службу охраны лесов Мурманской области – 8-911-338-61-31, а также в федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8 800-100-94-00.