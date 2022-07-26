Ну почему у нас в этих подразделениях настолько чёрствые люди сидят? Это просто уму непостижимо — Андрей Чибис

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1036 сообщений, поступивших в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и Госуслуги.

В одном из них мурманчанка рассказала, что два года не может добиться установки пандуса у подъезда дома №10 по переулку Якорный. В управлении капитального строительства Мурманска ей ответили, что размещение закупки на электронном аукционе запланировано только на 2023 год.

Установка пандусов в муниципальных образованиях Мурманской области финансируется отдельной региональной программой, напомнил губернатор Андрей Чибис.

«Прошу с данным вопросом разобраться главу администрации города Мурманска. И до конца недели мне предоставить документ о привлечении к дисциплинарной ответственности. Ну почему у нас в этих подразделениях настолько чёрствые люди сидят? Это просто уму непостижимо», — заявил Андрей Чибис.

Также на прошлой неделе граждане продолжали оставлять сообщения с просьбами о покосе борщевика. В Апатитах сорняк разросся вблизи жилых домов на улице Строителей, в Кандалакше больше всего сообщений поступило из микрорайона Нива-3, в Мурманске жители обеспокоены зарослями растения у детского сада №34 в Ленинском округе.

«Борщевик — достаточно очевидная сезонная проблема, поэтому предлагаем муниципалитетам простимулировать управляющие компании на оперативный покос борщевика на территориях детских садов и прилегающих территориях, так как от ожогов чаще всего страдают именно дети», — отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, кроме того, северян волновали вопросы состояния асфальтового покрытия во дворах, ненадлежащего содержания зелёных насаждений и благоустройства в целом.