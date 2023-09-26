Нулевую ставку НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц россияне поддерживают активнее, чем 15% НДФЛ для доходов от 5 млн в год

3 из 4 россиян — за отмену налога на доходы физических лиц с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Партия ЛДПР готовит законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. 73% россиян одобряют инициативу: «С такой маленькой зарплаты, действительно, не стоит взимать налоги». Интересно, что нулевую ставку НДФЛ для зарплат до 30 тысяч рублей в месяц россияне поддерживают активнее, чем 15% НДФЛ для доходов от 5 млн рублей в год в 2020-м.

Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин (76 и 70% соответственно). Россияне до 34 лет поддерживают предложение активнее, чем те, кто старше (76%).

Ожидаемо, что больше всего поддержки законопроект получил у тех, кого он напрямую касается: его одобряют 78% россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц.

Время проведения опроса: 23—25 сентября 2023 года.