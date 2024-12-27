Нумизматика: в Мурманской области появились новые пятитысячные банкноты

В наличный денежный оборот в Мурманской области начали постепенно поступать модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей. Они будут находиться в обращении наравне с существующими купюрами того же номинала, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В наличный денежный оборот в Мурманской области начали постепенно поступать модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей. Они будут находиться в обращении наравне с существующими купюрами того же номинала, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Теперь в наличном денежном обращении находятся три разновидности пятитысячных банкнот: образца 1997 года, её модификация 2010 года и модернизированная банкнота 2023 года с усиленным защитным комплексом.

«Обращаем внимание, что специально обменивать банкноты прежнего дизайна на новые не нужно – все три разновидности банкнот номиналом 5000 рублей одинаково платёжеспособны. Модернизированные вводятся в оборот постепенно. Со временем они естественным путем заменят банкноты предыдущих образцов, которые будут выходить из обращения в результате износа, но это вопрос не одного года», – пояснил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Новая пятитысячная банкнота по размеру и цветовой палитре схожа с предыдущими модификациями. На ней изображены знаковые достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: в центре лицевой стороны – стела «Европа – Азия», на оборотной – челябинский памятник «Сказ об Урале». Кроме того, на купюре расположен QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России, где подробно рассказывается о признаках подлинности банкнот.

Фото и видео предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.